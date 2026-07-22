I Dallas Cowboys cercano rinforzi in difesa. La necessità è accentuata dal rinnovo di Jordyn Brooks, il quale ha firmato un'estensione triennale da 51,3 milioni di dollari con i Miami Dolphins, un accordo che ha definitivamente precluso un possibile scambio. I Cowboys valutano ora nuove opzioni, con l'attenzione su Blake Cashman dei Minnesota Vikings. Una proposta suggerisce l'acquisizione del trentenne per una scelta del sesto e una del settimo giro del draft 2027. Cashman, con due sack e 61 tackle solitari la scorsa stagione, è in scadenza di contratto e rappresenta una risorsa che i Vikings potrebbero cedere prima della free agency.

Perché i Cowboys puntano su Cashman

La difesa dei Cowboys ha chiuso la stagione 2025 tra le peggiori della lega in diverse statistiche chiave (yard e punti concessi). Dopo la partenza di Micah Parsons, la franchigia ha inserito Kenny Clark, Rashan Gary e il rookie Malachi Lawrence. La necessità di ulteriori innesti rimane evidente. L'arrivo di Cashman, per il costo contenuto in scelte future, sarebbe un'opportunità strategica per rafforzare un reparto in difficoltà e sfruttare il potenziale offensivo.

La prospettiva dei Vikings e i linebacker a Dallas

I Minnesota Vikings si trovano in una posizione delicata nella NFC North. Cashman, reduce da un infortunio al dito ma atteso al rientro per la prima giornata, potrebbe non rientrare nei piani a lungo termine.

I Vikings potrebbero quindi preferire un ritorno in scelte al draft piuttosto che perderlo a parametro zero. Lo scambio proposto consentirebbe a Minnesota di recuperare scelte utili per il futuro. Intanto, la mancata acquisizione di Brooks ha lasciato i Cowboys con poche certezze nel ruolo di middle linebacker. I titolari previsti sono DeMarvion Overshown e Dee Winters, entrambi con limitata esperienza. Overshown si aspetta di ricoprire il ruolo, come indicato dal defensive coordinator Christian Parker. Il training camp sarà decisivo per valutare il reparto.