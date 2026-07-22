La Southeastern Conference (SEC) sta valutando seriamente la possibilità di separarsi dalla NCAA. Il commissario Greg Sankey ha confermato che questa eventualità è oggetto di discussione tra i vertici della conferenza, in un contesto di crescente insoddisfazione per la gestione delle normative su Name, Image and Likeness (NIL) e sul portale dei trasferimenti. A ciò si aggiunge una percepita mancanza di potere decisionale all’interno delle attuali strutture della NCAA.

Sankey ha sottolineato che queste conversazioni sono «reali» e non semplici tattiche negoziali, evidenziando come la frustrazione derivi principalmente dalla lentezza con cui il sistema dei college sport si adatta ai cambiamenti.

Il commissario ha riconosciuto i vantaggi di operare in un quadro nazionale, ma ha ribadito che tale struttura deve funzionare in modo efficace per essere sostenibile. «Abbiamo bisogno di standard nazionali applicabili, di un quadro che limiti le leggi statali in conflitto, di trasparenza e responsabilità, e di criteri equi e coerenti, pur preservando la libertà decisionale delle conferenze», ha dichiarato Sankey, delineando i principi cardine per una riforma.

Le proposte della SEC per la riforma

La SEC ha già presentato dieci proposte chiave, fondate su quattro principi essenziali: l’implementazione di standard nazionali vincolanti, la definizione di un quadro normativo per limitare le leggi statali divergenti, la garanzia di trasparenza e responsabilità, e l’applicazione di criteri equi e uniformi.

Queste proposte sono state sottoposte anche ai leader del Congresso, nell’ambito del dibattito sul Protect College Sports Act. Tuttavia, il disegno di legge non ha ancora ottenuto il sostegno né della SEC né della Big Ten, a causa di significative divergenze su questioni cruciali come la gestione dei diritti televisivi e la potenziale formazione di super leghe.

Tra le ipotesi discusse nel contesto della riforma, figurano anche l’introduzione di limiti al numero massimo di squadre per conferenza, ad esempio 19, e l’obbligo per le università che decidono di lasciare una power conference di mantenere lo status di indipendenti per un periodo di cinque anni. Si è parlato anche della possibilità per le scuole del cosiddetto Group of 6 di avanzare di livello.

Tali elementi hanno generato reazioni contrastanti tra i vari attori coinvolti nel settore sportivo universitario.

Implicazioni e scenari futuri

La discussione sulla possibile uscita della SEC dalla NCAA appare, al momento, più una mossa strategica di pressione per innescare riforme che un piano definitivo. Il commissario Sankey mantiene un dialogo aperto con i rappresentanti del Congresso, ma non ha ancora espresso un sostegno formale al disegno di legge in esame. Anche Kirby Smart, allenatore di Georgia, ha manifestato il suo appoggio all’idea di una SEC autonoma, evidenziando un sentimento diffuso all’interno della conferenza.

Le ripercussioni di un’eventuale separazione sarebbero considerevoli, con impatti profondi sia sul piano organizzativo che finanziario, e si estenderebbero all’intero panorama degli sport universitari americani.

Nonostante il chiaro malcontento espresso, non sembra esserci un’urgenza immediata per una scissione. La SEC sembra piuttosto intenzionata a utilizzare questa discussione come leva per promuovere cambiamenti strutturali significativi nel sistema dei college sport, cercando di ridefinire gli equilibri di potere e governance.