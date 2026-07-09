Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell'Italia a Vela ha fatto tappa per la prima volta all'Isola d'Elba, rivelandosi un evento di grande risonanza per Portoferraio e l'intero territorio elbano. L'iniziativa, svoltasi in concomitanza con la stagione turistica – il periodo più importante dell'anno per l'isola – ha offerto una significativa vetrina aggiuntiva a livello nazionale e internazionale. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ha sottolineato come l'evento abbia rappresentato una "vetrina in più" per il territorio, attirando numerosi visitatori al villaggio allestito, i quali hanno potuto conoscere meglio la storia e le attività dell'Elba.

Valorizzazione sportiva e territoriale

Durante la tre giorni del Marina Militare Nastro Rosa Tour, è emersa la vocazione sportiva dell'isola. Il sindaco Nocentini ha ricordato che l'Elba è stata sede di campionati mondiali di pesca subacquea e ha visto la partecipazione di atleti elbani alle Olimpiadi. "Anche sotto il profilo sportivo si è capito che l'isola è una terra di campioni", ha affermato.

La tappa elbana è stata organizzata da Difesa Servizi spa, in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sport & Events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela (Fiv) e il patrocinio del Coni.

L'Elba isola europea dello sport

La manifestazione ha offerto un'occasione cruciale per presentare l'Elba come "isola europea dello sport". Questo riconoscimento prelude a un programma di eventi e iniziative per il 2026 e 2027, rafforzando la vocazione sportiva dell'isola e promuovendone le peculiarità.

La tappa elbana del Marina Militare Nastro Rosa Tour si è conclusa con la vittoria della Guardia di Finanza nella competizione velica. L'evento ha visto la partecipazione attiva di atleti e pubblico, confermando il ruolo dell'Elba come punto di riferimento per manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale.