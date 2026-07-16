Il Centro Sportivo Italiano ha chiuso l'anno associativo con "Estate CSI", l'evento conclusivo ospitato nella storica sede di Roma. L'iniziativa ha riunito protagonisti, partner e sostenitori dello sport di base della Capitale in un momento di confronto e condivisione dedicato al bilancio della stagione e al rilancio del ruolo educativo e sociale dello sport sul territorio.

Le presenze istituzionali

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti del mondo istituzionale, ecclesiale e sportivo. Tra i presenti il deputato Andrea Casu, l'amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino, il direttore di Sport Impact di Sport e Salute Rossana Ciuffetti, don Michele Gianola, direttore ad interim dell'Ufficio Cei per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, il segretario generale del Cip Simone Rasetti, il presidente di Opes e membro della Giunta Coni Juri Morico e Beppe Basso, coordinatore dell'area Sviluppo, Promozione sportiva e Formazione tecnica della Presidenza nazionale del CSI.

Il messaggio del presidente

"Questo evento è il nostro modo per dire grazie a chi rende possibile la nostra missione - ha affermato il presidente del CSI Roma, Daniele Pasquini -. Allenatori, dirigenti, collaboratori, volontari e istituzioni sono l'anima e la forza del nostro Comitato. Senza la loro energia e la loro presenza costante, il CSI Roma semplicemente non esisterebbe".