Leylah Fernandez ha inaugurato con successo la difesa del titolo al Mubadala DC Open di Washington, superando Magda Linette con un convincente 6-1, 6-4. La tennista canadese, testa di serie numero sette, ha così conquistato la sua sesta vittoria consecutiva nella capitale statunitense, attribuendo il successo a un marcato approccio aggressivo. "C’è sicuramente un po’ di pressione, perché sei la campionessa in carica. Non puoi davvero sfuggire a quella parola, ‘campionessa in carica’, perché è ovunque", ha dichiarato Fernandez. Ha poi aggiunto: "I miei allenatori hanno fatto un ottimo lavoro dicendo: ‘Siamo qui per guadagnarci tutto, non per difendere qualcosa.

Non siamo una squadra difensiva, siamo una squadra aggressiva’."

Fernandez ha dominato l'incontro grazie a una rapida copertura del campo e alla capacità di anticipare la palla, aggiudicandosi nove dei primi dieci giochi. "L’obiettivo era muovermi bene, veloce, e concentrarmi sulla palla. Sono contenta di esserci riuscita e di aver trovato soluzioni per vincere", ha commentato la canadese. Questa vittoria contro Linette rappresenta un importante passo per il rilancio della sua stagione, finora caratterizzata da dodici vittorie e diciotto sconfitte, con diverse eliminazioni al primo turno nei tornei precedenti.

Le prossime sfide e gli obiettivi stagionali

La prossima avversaria di Fernandez sarà la vincente tra Alexandra Eala e Zheng Qinwen.

"Entrambe sono avversarie insidiose. Qinwen è una rivale difficile, sta tornando da un infortunio e gioca con grande potenza. Alex sta vivendo un’ottima stagione, reduce da un eccellente Wimbledon. Sarà comunque una partita complicata, ma io mi concentrerò sul mio gioco e su come metterle in difficoltà", ha spiegato Fernandez. La canadese non vince due partite consecutive da maggio e cercherà di interrompere questa serie negativa proprio a Washington.

Statistiche e prospettive future

Fernandez ha concluso la partita con un'ottima percentuale del 71% di prime di servizio, vincendo il 74% dei punti giocati con la prima e concedendo solo otto punti al servizio fino al penultimo game. Linette, che aveva sconfitto Fernandez solo una volta in cinque precedenti incontri, non è riuscita a sfruttare l'unica occasione di break nel secondo set.

Fernandez, che lo scorso anno aveva conquistato il suo primo titolo WTA 500 proprio a Washington, punta ora a sfruttare le sensazioni positive per dare una svolta alla sua stagione. "Cerco di prendere le cose giorno per giorno e di godermi il processo, il lavoro, le ore in campo. Spero di poter ripetere le emozioni dell’anno scorso, ma so che un anno è lungo e tutto può cambiare", ha affermato la tennista.

Guardando avanti, Fernandez si prepara anche a disputare il doppio misto agli US Open insieme a Frances Tiafoe. Questa partnership è nata dopo l’infortunio di Hailey Baptiste. La nuova coppia promette di essere tra le più seguite del torneo, con Fernandez che si dice entusiasta della collaborazione: "Quando ho scritto a Frances, sapevo che avrebbe giocato con Hailey, ma dopo il suo infortunio abbiamo deciso di provarci insieme. Speriamo di andare lontano, sarà una grande atmosfera."