Arthur Fery ha scritto una pagina importante nella storia di Wimbledon, conquistando un posto nei quarti di finale del prestigioso torneo. Il tennista britannico ha superato in una sfida epica il più esperto bulgaro Grigor Dimitrov, imponendosi con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 dopo quasi quattro ore di gioco sul campo centrale.

Il ventitreenne Fery, numero 114 ATP e proveniente dalle qualificazioni, è l'ultimo giocatore di casa rimasto nel tabellone maschile. Questa vittoria segna la sua prima volta ai quarti di finale in un torneo del Grande Slam, un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava un sogno.

La partita è stata una vera maratona, con Fery che ha dimostrato straordinaria determinazione. Dopo essere stato in svantaggio di due set a uno e un break nel quarto set, il britannico ha saputo reagire con forza, ribaltando la situazione e imponendosi al tie-break decisivo del quinto set. Al termine dell'incontro, un Arthur Fery visibilmente emozionato ha dichiarato: "Una settimana fa, sarei stato felice di vincere qualche partita qui – e ora, vincendone quattro, sono ai quarti. È un sogno".

Un traguardo storico per Fery e il tennis britannico

L'impresa di Arthur Fery è un traguardo storico per il tennis britannico. Mai prima d'ora aveva superato il secondo turno in un Major. La sua performance lo rende il primo wild card britannico (uomo o donna) a raggiungere i quarti di finale di un Grande Slam nell'era Open.

Fery è anche il primo giocatore fuori dalla top 100 a qualificarsi per gli ultimi otto a Wimbledon dal 2014, quando Nick Kyrgios (allora numero 144 ATP) compì un'analoga impresa.

Il percorso di Fery, iniziato dalle qualificazioni e proseguito con vittorie sorprendenti, rappresenta un esempio di tenacia e talento emergente, ispirando il pubblico britannico e gli appassionati di tennis.

La prossima sfida: l'azzurro Flavio Cobolli

Il cammino di Arthur Fery a Wimbledon prosegue, e il suo prossimo avversario sarà l'italiano Flavio Cobolli. La sfida nei quarti di finale promette di essere un altro incontro avvincente, con il giovane britannico che cercherà di mantenere vivo il suo sogno sull'erba di casa.

Fery è soltanto il quinto wild card nell'era Open a raggiungere i quarti di finale maschili a Wimbledon, e l'undicesimo in un qualsiasi Slam. Questo dato ne evidenzia la rarità e il valore, inserendolo in un ristretto gruppo di atleti capaci di sovvertire i pronostici.