I Milwaukee Brewers si apprestano ad affrontare i St. Louis Cardinals con un solido vantaggio nella NL Central, ma la tensione tra i tifosi è palpabile. Le prestazioni al di sotto delle aspettative di alcuni giocatori chiave, infatti, alimentano la frustrazione in vista della trade deadline e dei playoff. Nonostante un record positivo e la leadership nella divisione, i dubbi sulla composizione del roster crescono.

Tra i nomi più discussi figura Joel Kuhnel, rilievo destro acquisito di recente. Alla sua sesta stagione in MLB, Kuhnel non è riuscito a convincere: ha concesso nove valide (di cui quattro fuoricampo) e sette punti guadagnati in soli 9.2 inning, registrando una media ERA di 6.52.

La sua stagione è stata ulteriormente compromessa da un infortunio alla spalla destra che lo ha costretto in lista infortunati per quindici giorni. Sebbene sia ancora sotto controllo contrattuale, la pazienza dei tifosi sembra ormai esaurita.

Joey Ortiz: le difficoltà offensive al centro del dibattito

Joey Ortiz, arrivato a Milwaukee come parte dello scambio per Corbin Burnes, si è distinto per la sua versatilità difensiva. Tuttavia, le sue prestazioni offensive non hanno soddisfatto le aspettative. Nonostante una presenza positiva in difesa e sulle basi, il suo contributo al piatto è stato limitato: un OPS di .551 e 57 wRC+, con appena due fuoricampo in 186 turni di battuta. La sua capacità di incidere nelle serie di playoff è messa seriamente in discussione, riflettendo una problematica più ampia nello stile di gioco dei Brewers, spesso efficace in regular season ma meno incisivo nella postseason.

Perkins e Frelick: ruoli in bilico e calo di rendimento

Blake Perkins, noto per la sua velocità e l'eccellente difesa, ha visto il suo ruolo ridursi progressivamente. Nel 2024 aveva registrato dieci outs above average e ventitré basi rubate, ma la sua produzione offensiva è ora la più bassa della squadra, con un OPS di .508 e 45 wRC+. Anche in difesa, il suo impatto è diminuito. Pur potendo ancora essere utile in situazioni specifiche, la profondità del vivaio dei Brewers offre alternative più affidabili per il suo ruolo.

Sal Frelick è considerato il giocatore più deludente di questa stagione. Ha registrato un netto calo rispetto agli anni precedenti, in particolare dopo un 2025 positivo. Attualmente, presenta un OPS di .641 e 80 wRC+, risultando l'unico titolare con un fWAR negativo (-0.1).

La sua capacità di incidere in attacco è stata fortemente messa in discussione, sebbene la società non sembri intenzionata a rinunciare al giovane esterno.

La necessità di rinforzi in vista della deadline

Il tema delle prestazioni sotto le aspettative non si limita ai nomi citati. Ulteriori analisi evidenziano come Joey Ortiz, ad esempio, abbia visto la sua media OPS calare costantemente nelle ultime stagioni, rendendo sempre più urgente la necessità di rafforzare l'infield e il monte di lancio. La dirigenza dei Brewers dovrà valutare attentamente le mosse da compiere entro la trade deadline, con l'obiettivo primario di evitare che le attuali debolezze compromettano le ambizioni di postseason della squadra.