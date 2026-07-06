La "Roma Boxing Night" ha illuminato la notte scorsa il PalaTiziano di Roma, con due titoli italiani e uno europeo assegnati. L'evento clou ha visto Mauro Forte confermarsi campione Ebu Silver dei pesi gallo, superando Vincenzo Picardi per ko tecnico alla decima ripresa. Picardi, bronzo olimpico a Pechino 2008, non è riuscito a contrastare la superiorità di Forte, impostosi nella fase finale.

Altri incontri di rilievo hanno animato la main card. Per il titolo italiano dei pesi medi, Giovanni Rossetti ha dimostrato la sua superiorità, imponendosi con verdetto unanime su Francesco Faraoni.

Nella categoria dei pesi massimi, l'italo-cubano Angelo Morejon ha conquistato il titolo italiano grazie al ritiro di Antonio Carlesimo al sesto round, dimostrando grande tenacia.

L'apertura dell'evento è stata affidata alla campionessa mondiale Ibo dei pesi leggeri, Pamela Noutcho Sawa. In un incontro previsto sulle sei riprese, Noutcho Sawa ha battuto Mahjouba Oubtil già al primo round, infiammando l'atmosfera del PalaTiziano con la sua rapidità e precisione.

Altri titoli e l'organizzazione dell'evento

La "Roma Boxing Night" ha riservato spazio anche al ParaBoxe, con la sfida per il titolo italiano che ha visto Simone Dessì confermarsi campione, superando lo sfidante Yeffrey Guzman.

L'evento è stato organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI), in sinergia con The Art of Fighting (Taf) e De Carolis Promotion. La presenza a bordo ring di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Flavio D’Ambrosi, presidente della FPI, ha sottolineato il prestigio e l'importanza dell'evento nel panorama sportivo nazionale.