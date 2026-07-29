La FIFA ha ufficialmente annunciato l'apertura a capitali privati per una nuova controllata che gestirà i diritti commerciali della Coppa del Mondo. Tra i potenziali investitori figura la società guidata da Joshua Kushner, sebbene la federazione abbia specificato che si tratterà esclusivamente dell'acquisto di quote di minoranza, garantendo così il mantenimento del controllo strategico.

Un portavoce della federazione ha precisato che gli investitori privati deterranno una quota minoritaria non della FIFA stessa, ma di una sua controllata. In questo contesto, Thrive, di cui Joshua Kushner è amministratore delegato, è stata indicata come la società che guiderà il gruppo di investitori proposto.

È stato inoltre chiarito che Jared Kushner non è coinvolto come investitore in questa operazione. Il presidente e l'amministrazione della FIFA avranno il compito di supervisionare attentamente lo sviluppo di questo progetto cruciale.

Controllo e governance saldamente alla FIFA

Il portavoce ha ribadito con forza che la nomina di Gianni Infantino ad amministratore delegato della nuova società non è mai stata oggetto di discussione. Tuttavia, il presidente della FIFA e la sua amministrazione avranno e dovranno ricoprire ruoli di primo piano all'interno di tale entità, qualora venga approvata. Questo approccio è fondamentale per assicurare che il controllo su qualsiasi società controllata dalla FIFA rimanga sempre in capo alla federazione, in piena conformità con il suo statuto e i regolamenti, e a beneficio di tutte le federazioni affiliate.

È stato inoltre specificato che non sono stati sottoscritti accordi di riservatezza in merito all'operazione. Attualmente è in corso un ampio processo di consultazione, e ogni decisione finale sarà adottata in modo trasparente e democratico. La scelta spetterà alle 211 federazioni affiliate e al Consiglio della FIFA, assicurando una rappresentanza globale nel processo decisionale.

Dettagli sull'operazione e gli attori coinvolti

L'operazione prevede la valutazione di una quota significativa di minoranza di una nuova entità commerciale, stimata complessivamente intorno ai 20 miliardi di dollari. L'obiettivo della FIFA è quello di raccogliere diversi miliardi di dollari attraverso l'ingresso di investitori esterni, con una partecipazione che potrebbe arrivare fino al 20% del capitale.

L'intero processo è seguito dalla prestigiosa banca d'affari J.P. Morgan. Il veicolo principale di investimento è Thrive Eternal, lanciato proprio da Joshua Kushner. A supporto dell'iniziativa, Greg Maffei, ex amministratore delegato di Liberty Media, è coinvolto come consulente commerciale per la creazione di questa nuova entità.