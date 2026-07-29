Baker Mayfield, il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, affronterà la stagione 2026 con un contratto in scadenza. Le trattative per il rinnovo tra il giocatore e la franchigia si sono interrotte, ponendo Mayfield nella condizione di poter accedere alla free agency al termine dell'annata. Il trentunenne, già vincitore dell’Heisman Trophy e due volte selezionato al Pro Bowl, è attualmente all'ultimo anno di un'estensione triennale da 100 milioni di dollari, firmata nel marzo 2024.

L'assenza di un'intesa è emersa prima dell'inizio del training camp dei Buccaneers.

Già a giugno, durante le attività organizzate della squadra, Mayfield aveva espresso la sua intenzione di non proseguire le discussioni contrattuali una volta avviato il ritiro, affermando: “Non siamo nemmeno vicini a un nuovo accordo”. Attualmente, il suo stipendio medio annuo ammonta a 33,33 milioni di dollari, una cifra che lo posiziona al sedicesimo posto tra i quarterback della NFL per retribuzione media.

Scenari futuri per il quarterback

La complessa situazione contrattuale di Mayfield apre a diversi scenari futuri. I Tampa Bay Buccaneers avranno l'opportunità di negoziare un nuovo accordo prima dell'inizio della free agency, prevista per marzo. In alternativa, la franchigia potrebbe applicare il franchise tag per la stagione 2027, con una proiezione di circa 50 milioni di dollari, sebbene questa ipotesi sia considerata poco probabile.

Se i Buccaneers dovessero rimanere in corsa per i playoff, Mayfield potrebbe ambire a un contratto significativo con un'altra squadra alla ricerca di un quarterback esperto. Viceversa, in una stagione meno brillante, potrebbe trasformarsi in un'interessante opzione di scambio per una franchigia che dovesse affrontare la perdita del proprio titolare durante l'annata.

Diverse squadre potrebbero mostrare interesse per Mayfield. Tra queste, i Pittsburgh Steelers potrebbero cercare un quarterback veterano per affiancare un giovane talento. Gli Indianapolis Colts potrebbero necessitare di una soluzione affidabile in caso di infortuni ai propri titolari. Infine, i Minnesota Vikings e i New York Jets potrebbero considerare Mayfield come un'alternativa valida qualora i loro attuali quarterback dovessero incontrare difficoltà.

Il percorso e le prospettive di Mayfield

A Tampa Bay, Mayfield ha saputo rilanciare la propria carriera, portando la squadra a conquistare due primi posti consecutivi nella NFC South e meritando due convocazioni al Pro Bowl. Nonostante la stagione 2025 sia stata caratterizzata da diversi infortuni, inclusa una distorsione al ginocchio e problemi alla spalla, il quarterback ha dimostrato notevole determinazione e resilienza. “Spero di vivere una stagione più sana nel 2026 e di tornare ai playoff”, ha affermato recentemente, proiettandosi verso la prossima annata.

Il futuro di Mayfield rimane, pertanto, incerto ma promettente. La sua esperienza e la comprovata capacità di guidare una squadra potrebbero renderlo uno dei nomi più ricercati nel mercato dei quarterback durante la prossima offseason.

La decisione finale dipenderà sia dalle prestazioni dei Buccaneers nella stagione imminente, sia dalle strategie che le altre franchigie della NFL adotteranno nella ricerca di un leader affidabile per la regia offensiva.