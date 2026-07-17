A sole 48 ore dall'attesissima finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, la Fifa ha ufficialmente rassicurato le due federazioni riguardo la durata dell'intervallo. La pausa tra i due tempi di gioco, contrariamente a quanto ipotizzato, non supererà i diciassette minuti, un incremento di appena due minuti rispetto al tempo standard regolamentare, dissipando così ogni dubbio su interruzioni eccessivamente prolungate.

Dettagli sull'intervallo: show e logistica

Gli organizzatori hanno fornito dettagli precisi sulla ripartizione dei diciassette minuti.

La parte principale sarà dedicata allo show musicale, che avrà una durata complessiva di undici minuti, pensato per intrattenere il pubblico globale. I restanti sei minuti saranno impiegati per operazioni logistiche essenziali: l'allestimento e il successivo smontaggio rapido del palco destinato alle esibizioni, oltre all'irrigazione del campo da gioco. Queste procedure sono fondamentali per garantire le condizioni ottimali del terreno per la ripresa della partita.

Un cast stellare per lo spettacolo di metà partita

Lo spettacolo di undici minuti, cuore dell'intervallo, si preannuncia come un evento di grande risonanza. La direzione artistica è stata affidata a Chris Martin, il carismatico leader dei Coldplay.

Il palco vedrà la partecipazione di un cast stellare di artisti di fama internazionale, tra cui icone globali come Shakira, Madonna e Justin Bieber. Si aggiungeranno i fenomeni del K-pop BTS, l'artista nigeriano Burna Boy, il rinomato direttore d'orchestra Gustavo Dudamel e il celebre coro PS22, tutti insieme ai Coldplay. Questa combinazione di talenti mira a creare un'atmosfera vibrante, mantenendo un perfetto equilibrio tra la spettacolarità dell'intrattenimento e il ritmo incalzante della competizione sportiva.

Smentite sulle voci di una pausa prolungata

Prima della comunicazione ufficiale, erano circolate con insistenza numerose voci e speculazioni riguardo una potenziale durata "monstre" dell'intervallo, ben oltre il consueto.

Alcune ipotesi suggerivano una pausa che avrebbe potuto estendersi fino a venticinque o addirittura trenta minuti, legate alla necessità di concedere ampio spazio a diverse star globali. Tuttavia, la Fifa ha categoricamente smentito tali scenari, chiarendo che le previsioni iniziali non corrispondevano ai piani effettivi. La decisione di limitare l'intervallo a diciassette minuti riflette l'intenzione di bilanciare l'aspetto spettacolare con l'integrità e la fluidità dell'evento calcistico, evitando interruzioni eccessivamente lunghe che avrebbero potuto alterare il ritmo della partita.