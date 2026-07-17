Kimi Antonelli ha siglato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa. Con la sua Mercedes, ha registrato 1:45.944, precedendo Lando Norris (McLaren) a 190ms. Terzo Max Verstappen (+472ms), quarto Lewis Hamilton (+747ms).

La sessione è stata interrotta due volte da bandiere rosse: la prima per ghiaia, la seconda per l'incidente di Gasly (Alpine). Questi stop hanno compromesso il lavoro dei team, impedendo a diversi piloti, incluso Charles Leclerc (Ferrari), un giro veloce pulito. Il monegasco ha chiuso undicesimo, a oltre 1.5s.

Antonelli in vetta, sessione a singhiozzo

Antonelli aveva iniziato con 1:46.911 su medie, migliorandosi con le soft fino a 1:45.944. Norris ha tentato, fermo a 190ms. Verstappen con distacco maggiore, Hamilton a 747ms. Isack Hadjar ha impressionato con 1:46.714 su soft, quinto.

La classifica finale ha visto Antonelli davanti a Norris, Verstappen, Hamilton e Hadjar. Pierre Gasly, autore dell'incidente, ha avuto il tempo cancellato per track limits.

Impatto e prospettive per il weekend

Le bandiere rosse hanno influenzato profondamente le strategie, limitando i tentativi di giro veloce e la raccolta di dati cruciali. La sessione, complessa per ghiaia e incidente Gasly, ha visto la Ferrari con Leclerc in difficoltà. I risultati lasciano interrogativi sulle forze in campo. Antonelli protagonista, Norris pronto a insidiarlo. Gestione condizioni e imprevisti determinanti.