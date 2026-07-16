La tanto attesa finale dei Mondiali 2026 vedrà sfidarsi l'Argentina e la Spagna, in un confronto che promette emozioni e spettacolo. L'appuntamento è fissato per domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. L'Albiceleste ha conquistato il pass per l'atto conclusivo del torneo superando l'Inghilterra con un due a uno in rimonta in una semifinale combattuta, disputata mercoledì 15 luglio. Le Furie Rosse, dal canto loro, hanno staccato il biglietto per la finale battendo la Francia per due a zero, grazie alle decisive reti di Oyarzabal, su calcio di rigore, e di Pedro Porro.

Per l'Argentina, guidata dal fuoriclasse Lionel Messi, si tratta di un prestigioso ritorno in finale a soli quattro anni di distanza dall'ultima apparizione, quando trionfò ai calci di rigore contro la Francia nella rassegna iridata disputata in Qatar. La nazionale sudamericana cercherà di confermare il titolo mondiale, puntando sulla sua consolidata esperienza e sul talento dei suoi campioni. La Spagna, invece, arriva a questo cruciale appuntamento con una difesa di ferro, avendo subito un solo gol in tutto il torneo. Le Furie Rosse mirano al loro secondo trionfo nella storia dei Mondiali, dopo il successo ottenuto nell'edizione del 2010.

Data, orario e luogo della finale

La sfida decisiva per la conquista della Coppa del Mondo 2026 tra Argentina e Spagna si terrà domenica 19 luglio.

Il palcoscenico di questo evento globale sarà il MetLife Stadium di New York, un impianto moderno e imponente, inaugurato nell'aprile del 2010, noto per la sua capienza e le sue infrastrutture all'avanguardia. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le ore 21 italiane, un orario che permetterà a milioni di tifosi in Italia di seguire l'incontro in prima serata. L'attesa per questa finale è palpabile, con entrambe le nazionali che hanno dimostrato non solo grande solidità tattica, ma anche una notevole qualità tecnica e un'incrollabile determinazione nel corso dell'intera competizione.

Dove seguire la finale in diretta

Gli appassionati di calcio avranno diverse opzioni per seguire la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con la possibilità di vederla anche in chiaro, su Rai 1. Sarà disponibile anche su Dazn, per gli abbonati. Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà fruibile in diretta su Rai Play e tramite l'applicazione di Dazn. Questa ampia copertura garantirà a tutti i tifosi di non perdere neanche un minuto della sfida che decreterà la squadra campione del mondo.

Entrambe le formazioni hanno affrontato un percorso impegnativo, lottando fino all'ultimo per conquistare il prestigioso pass per la finale. L'epilogo di questa edizione dei Mondiali si preannuncia quindi come un evento imperdibile, un vero e proprio scontro tra titani del calcio internazionale, pronti a dare il massimo per alzare al cielo l'ambita coppa.