Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, rafforzando la sua leadership nel Mondiale. Sul circuito di Spa, il pilota della Mercedes si è imposto domenica 19 luglio, precedendo Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull), tornato sul podio dopo un periodo meno brillante. Antonelli ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1.952 secondi su Leclerc, mentre Verstappen ha concluso la gara a 11.586 secondi dal vincitore.

La partenza è stata segnata da un contatto tra Lewis Hamilton e George Russell, entrambi contendenti al titolo.

Russell (Mercedes) è stato costretto al ritiro già nel primo giro dopo il contatto con Hamilton, compromettendo le sue ambizioni di campionato. Hamilton (Ferrari) ha concluso la gara al quarto posto, superando Russell nella classifica generale e portandosi al secondo posto. La sua corsa è stata movimentata: ha ricevuto una penalità di cinque secondi per l'episodio con Russell e ha avuto discussioni via radio con il team Ferrari su strategie e assetti. Durante una sosta ai box, Hamilton ha anche urtato un meccanico Ferrari, che fortunatamente non ha riportato conseguenze, ma l'episodio è stato posto sotto indagine per "unsafe release".

La corsa di Antonelli e le dinamiche strategiche

La gara di Spa ha evidenziato la resilienza di Antonelli.

Dopo aver perso la testa della corsa a causa di una strategia di Leclerc, che aveva sfruttato una virtual safety car per un pit stop vantaggioso, il pilota Mercedes è riuscito a riprendersi il comando a dieci giri dalla fine, gestendo poi il vantaggio fino al traguardo. "Let’s go! Grazie mille ragazzi, grazie", ha esclamato Antonelli via radio, celebrando la sua sesta vittoria stagionale e la prima dal Gran Premio di Monaco.

Ordine d’arrivo del Gran Premio del Belgio

L'ordine d'arrivo del Gran Premio del Belgio è stato: 1. Kimi Antonelli (Mercedes), 2. Charles Leclerc (Ferrari) +1.952, 3. Max Verstappen (Red Bull) +11.586, 4. Lewis Hamilton (Ferrari) +17.245, 5. Oscar Piastri (McLaren) +18.988, 6.

Isack Hadjar (Red Bull) +23.555, 7. Lando Norris (McLaren) +24.208, 8. Gabriel Bortoleto (Audi) +48.400, 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50.225, 10. Franco Colapinto (Alpine) +75.617.

Classifica Piloti aggiornata

Con questo risultato, la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 vede Antonelli in vetta con 204 punti. Lo seguono Lewis Hamilton (159 punti) e George Russell (154). Charles Leclerc è quarto con 126 punti, mentre Lando Norris completa la top five con 103. Seguono Oscar Piastri (92), Max Verstappen (91), Isack Hadjar (60), Pierre Gasly (42) e Liam Lawson (39). La lotta per il titolo si preannuncia avvincente, ma il successo a Spa ha permesso ad Antonelli di allungare il passo sui principali inseguitori.

Il ritiro di Russell, bloccato nella ghiaia, ha avuto un impatto notevole sulle dinamiche del campionato. Russell ha attribuito la responsabilità dell'incidente a problemi tecnici della sua vettura. Le tensioni e le strategie hanno reso il Gran Premio del Belgio un appuntamento di grande intensità, con implicazioni significative per la corsa al titolo mondiale.