Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nella gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, sul circuito di Silverstone. Il britannico ha siglato il miglior tempo (1:28.376), precedendo di appena undici millesimi il leader del mondiale Kimi Antonelli (Mercedes). In seconda fila partiranno Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), con George Russell (Mercedes) è quinto.

Visibilmente emozionato, Hamilton ha definito il risultato "un grande sogno", ringraziando il team per la vettura performante. Ha espresso il suo amore per il circuito e il pubblico di casa, sottolineando la velocità costante in tutte le sessioni, nonostante il minimo distacco finale.

Antonelli insegue, Verstappen e Leclerc in seconda fila

Kimi Antonelli, secondo con 1:28.387, ha riconosciuto la prestazione di Hamilton e del suo team. Pur manifestando delusione, il giovane pilota si è detto determinato a migliorare in vista delle prossime gare. Max Verstappen e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto, completano una seconda fila di alto livello, seguiti da George Russell in quinta posizione.

La sessione di qualifica Sprint ha visto Hamilton dominare anche nelle fasi precedenti, dimostrando costanza di rendimento nelle prove libere e nei segmenti iniziali (SQ1 e SQ2), prima di imporsi su Antonelli nell'ultimo giro decisivo di SQ3.

La griglia di partenza della Sprint a Silverstone

La griglia per la Sprint di sabato, sulla distanza di 17 giri, vede Hamilton in pole, seguito da Antonelli, Verstappen, Leclerc e Russell. Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri si posizionano subito dietro. L'appuntamento è fissato per le ore 12:00 locali, con una gara che si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici, date le minime differenze cronometriche.

La prestazione di Hamilton conferma la sua speciale sintonia con il tracciato di Silverstone e il supporto del pubblico di casa, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi sia nella gara Sprint che nel prosieguo del weekend.