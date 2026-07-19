Il Genoa ha iniziato la stagione con una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Trento nella prima amichevole estiva, disputata a Moena. La squadra di Daniele De Rossi, impegnata nei primi giorni di ritiro in Trentino, ha ribaltato lo svantaggio iniziale nella ripresa, grazie a un rigore di Colombo e una punizione decisiva di Puzcka.

Primo Tempo: Vantaggio del Trento

Il Trento, formazione di Serie C, è passato in vantaggio nel primo tempo con la rete di Molina. Il gol è scaturito da una deviazione di Bijlow su conclusione di Mehic, prontamente ribadita in rete da Molina.

La Rimonta Rossoblù nella Ripresa

Nella ripresa, il Genoa ha mostrato maggiore determinazione. Il pareggio è arrivato su calcio di rigore, trasformato da Colombo, concesso per un fallo subito dallo stesso attaccante da parte di D’Intino. Successivamente, Puzcka ha firmato il gol del sorpasso con una punizione potente che ha colto di sorpresa il portiere avversario, Barlocco.

L'allenatore Daniele De Rossi ha sfruttato l'amichevole per testare diverse soluzioni tattiche, confermando il modulo 3-5-2. Tra le assenze notevoli, i nazionali Ostigard e Vasquez non erano disponibili; Baldanzi non ha giocato per affaticamento, e Touré, appena giunto in ritiro, non ha preso parte alla partita.

Il programma del Genoa prevede una "gara in famiglia" il 22 luglio, prima della conclusione del ritiro estivo il 25 luglio con un test amichevole contro il Vicenza.

Il Ritiro Estivo del Genoa a Moena

Il Genoa ha scelto Moena, nella suggestiva Val di Fassa, come sede del suo ritiro estivo, che si svolge dal 16 al 26 luglio. Il centro sportivo Benatti è il fulcro delle attività, ospitando sia gli allenamenti quotidiani sia le amichevoli, inclusa la sfida vinta contro il Trento il 19 luglio.

Questo periodo di preparazione è cruciale in vista della nuova stagione calcistica. L'obiettivo principale è consolidare il gruppo squadra, affinare gli schemi di gioco e testare l'integrazione dei nuovi giocatori, ponendo le basi per un campionato competitivo.