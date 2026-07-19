Novak Djokovic ha recentemente svelato un curioso retroscena sul suo rapporto con Jannik Sinner, dopo la semifinale di Wimbledon che ha visto il tennista italiano prevalere sul serbo. Durante un evento a New York, Djokovic ha raccontato, con una punta di ironia e amarezza, di aver fornito consigli a Sinner dopo la semifinale dell'edizione 2023 del torneo. L'azzurro aveva infatti chiesto suggerimenti al campione serbo, che si era reso disponibile a condividere le sue impressioni sul gioco.

“Gli ho detto tutto quello che ho notato in campo: le sue debolezze, i suoi punti di forza, cose su cui deve lavorare”, ha spiegato Djokovic.

Il serbo ha poi aggiunto, riferendosi alle successive sfide a Wimbledon: “E poi, nei successivi tre anni, mi batte a Wimbledon ogni dannata volta. Quindi, forse ho fatto un errore, non lo so”. Queste parole evidenziano un rapporto di rispetto reciproco e sana competitività, accesa da tali episodi.

I consigli di Djokovic e l'impatto su Sinner

Il racconto di Djokovic trova conferma nelle dichiarazioni di Darren Cahill, allenatore di Sinner, che ha descritto in dettaglio i suggerimenti. Cahill ha spiegato che Djokovic aveva analizzato il gioco di Sinner, evidenziando la mancanza di variazioni, l'assenza di altezza nei colpi sopra la rete e la tendenza a non attaccare a rete. “Non viene a rete, non cerca di portarmi avanti, so che risponde bene ma non attacca la mia seconda di servizio”, avrebbe affermato Djokovic.

Cahill ha sottolineato che, pur non essendo rivelazioni inedite, queste osservazioni hanno avuto un impatto significativo su Sinner, che ha accolto i consigli con entusiasmo per migliorare il proprio gioco.

L'evoluzione di Sinner grazie al confronto tra campioni

Il confronto tra Djokovic e Sinner è un esempio di come il dialogo tra campioni possa influenzare la crescita di un giovane talento. Le osservazioni tecniche di Djokovic, trasmesse tramite Cahill, hanno rafforzato la consapevolezza di Sinner sui propri punti deboli e sulle aree di miglioramento. Questi episodi offrono uno spaccato interessante sulla mentalità dei grandi campioni e sull'importanza della condivisione di esperienze nel tennis professionistico.