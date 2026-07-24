La ginnastica artistica si conferma uno degli eventi più attesi dei Commonwealth Games 2026, che si terranno a Glasgow. Le competizioni dedicate a questa disciplina prenderanno il via il 24 luglio e si concluderanno il 28 luglio, animando l'atmosfera di The Arena. Atleti provenienti da oltre dodici nazioni si sfideranno per la conquista dei prestigiosi titoli a squadre, all-around e di specialità.

Tra i protagonisti più attesi figurano nomi di spicco come il campione olimpico Rhys McClenaghan e la medagliata mondiale Ellie Black, affiancati da giovani promesse pronte a lasciare il segno sulla scena internazionale.

Il programma prevede cinque giorni consecutivi di gare intense, con l'assegnazione di medaglie in ogni singola giornata di competizione.

Il 24 luglio sarà dedicato alla finale a squadre maschile e alle qualificazioni individuali. Il giorno successivo, 25 luglio, vedrà in scena la finale a squadre femminile e le relative qualificazioni. Le attesissime finali all-around, sia maschile che femminile, si svolgeranno il 26 luglio. Le emozioni culmineranno con le finali di specialità, distribuite su due giornate: il 27 e il 28 luglio.

Programma dettagliato delle sessioni di ginnastica

Venerdì 24 luglio : Sessioni mattutine dalle 10:00 alle 15:30 e pomeridiane dalle 17:30 alle 21:00 (orario di Glasgow, BST/UTC+1).

: Sessioni mattutine dalle 10:00 alle 15:30 e pomeridiane dalle 17:30 alle 21:00 (orario di Glasgow, BST/UTC+1). Sabato 25 luglio : Sessioni mattutine dalle 10:00 alle 14:00 e pomeridiane dalle 15:45 alle 20:30 (orario di Glasgow, BST/UTC+1).

: Sessioni mattutine dalle 10:00 alle 14:00 e pomeridiane dalle 15:45 alle 20:30 (orario di Glasgow, BST/UTC+1). Domenica 26 luglio : Finale all-around maschile dalle 12:00 alle 15:30; finale all-around femminile dalle 18:00 alle 21:00 (orario di Glasgow, BST/UTC+1).

: Finale all-around maschile dalle 12:00 alle 15:30; finale all-around femminile dalle 18:00 alle 21:00 (orario di Glasgow, BST/UTC+1). Lunedì 27 luglio : Finali di specialità, prima giornata, dalle 13:00 alle 17:30 (orario di Glasgow, BST/UTC+1).

: Finali di specialità, prima giornata, dalle 13:00 alle 17:30 (orario di Glasgow, BST/UTC+1). Martedì 28 luglio: Finali di specialità, seconda giornata, dalle 13:00 alle 17:30 (orario di Glasgow, BST/UTC+1).

Per il pubblico statunitense, le trasmissioni in diretta delle giornate iniziali saranno disponibili dalle 5:00 alle 10:30 e dalle 12:30 alle 16:00 (Eastern Time).

Dove seguire le gare: copertura internazionale

La copertura televisiva e streaming dei Commonwealth Games 2026 sarà ampia e distribuita a livello globale. Negli Stati Uniti, tutte le sessioni di ginnastica saranno trasmesse in diretta su beIN SPORTS e tramite la piattaforma streaming beIN SPORTS CONNECT. In Canada, gli appassionati potranno seguire le gare su CBC e beIN SPORTS.

Per il Regno Unito, la visione sarà garantita da TNT Sports, con la possibilità di seguire gli highlights su Channel 5 e i servizi in lingua gaelica su BBC Alba. In Australia, la trasmissione sarà disponibile gratuitamente su 7Plus, mentre in Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico i diritti sono detenuti da Sky New Zealand e TV3.

Per l'Europa, la copertura sarà assicurata da Eurosport, parte del gruppo Warner Bros. Discovery.

Esistono opzioni per la visione gratuita in alcune regioni, come 7Plus in Australia e CBC Gem in Canada. Gli spettatori possono inoltre considerare l'utilizzo di servizi VPN per accedere ai contenuti disponibili nei rispettivi paesi di residenza. In Italia, la trasmissione sarà accessibile attraverso i canali internazionali che detengono i diritti, in particolare Eurosport.

Il programma generale dei Commonwealth Games 2026

I Commonwealth Games 2026 offriranno un vasto programma di discipline sportive. Oltre alla ginnastica artistica, saranno presenti atletica, nuoto, ciclismo su pista, netball, sollevamento pesi, pugilato, judo, bowls, basket 3x3 e le rispettive versioni paralimpiche di molte di queste discipline.

L'intera manifestazione si svolgerà dal 23 luglio al 2 agosto. Le finali di altre discipline, come atletica e nuoto, si terranno in contemporanea o nei giorni successivi, garantendo un ricco e variegato palinsesto sportivo per tutti gli appassionati.