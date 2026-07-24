La stagione MLB 2026 si avvicina a un momento cruciale con la trade deadline, e la situazione delle squadre appare più definita rispetto alle settimane precedenti. Analizzando la classifica aggiornata, emerge che il numero di franchigie pronte a cedere giocatori, i cosiddetti venditori, potrebbe essere superiore alle previsioni iniziali. Se da un lato i Los Angeles Dodgers si confermano favoriti per le World Series e i Colorado Rockies restano in fondo alla classifica, la maggior parte delle squadre si trova in una posizione intermedia, rendendo difficile prevedere le strategie di mercato fino a poco tempo fa.

Con l’avvicinarsi della deadline, la situazione si è fatta più chiara per diverse formazioni. I Toronto Blue Jays, ad esempio, hanno visto le proprie speranze di playoff ridursi drasticamente dopo una serie di sconfitte che li ha portati a sei partite e mezza dalla zona Wild Card. Anche i Detroit Tigers, pur desiderosi di costruire attorno a Tarik Skubal, si trovano a 4,5 partite dalla Wild Card con cinque squadre davanti, una situazione che rende difficile giustificare un atteggiamento da acquirenti. I Seattle Mariners, pur essendo tra i meno probabili venditori, devono affrontare un calendario impegnativo e una stagione finora deludente: se la striscia negativa dovesse continuare, anche loro potrebbero essere costretti a cambiare strategia.

Scenari di mercato nell'American League

La classifica dell’American League mostra una corsa ai playoff ancora aperta per molte squadre, ma alcune stanno rapidamente scivolando fuori dai giochi. I Boston Red Sox, grazie a una striscia di quindici vittorie consecutive, hanno conquistato la terza posizione Wild Card, mentre i Toronto Blue Jays e i Detroit Tigers sembrano destinati a valutare offerte per i propri giocatori chiave. Anche i Mariners restano in bilico, con la necessità di invertire la rotta per non essere costretti a vendere.

Più in basso nella classifica, squadre come Athletics, Royals e Angels sono ormai considerate fuori dalla corsa e si configurano come probabili venditori, pronte a sfoltire il roster per puntare sul futuro.

Le prospettive nella National League

Nella National League, la situazione è simile, con i Rockies, i Mets e i Giants che occupano stabilmente le ultime posizioni e sono destinati a cedere veterani per ricostruire. Oltre a queste, anche i Reds e i Padres potrebbero optare per una strategia da venditori, viste le difficoltà in classifica e i numerosi buchi nel roster. I Miami Marlins, dopo una serie di nove sconfitte consecutive, e i Washington Nationals, penalizzati da un bullpen poco affidabile, sono chiamati a scelte difficili: continuare a inseguire i playoff o iniziare a programmare il futuro. I St. Louis Cardinals, nonostante siano ancora in corsa, hanno perso dieci delle ultime quindici partite e potrebbero valutare cessioni se la tendenza negativa dovesse proseguire.

In sintesi, le squadre possono essere categorizzate come segue:

Acquirenti ovvi : Atlanta Braves, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers, New York Yankees, Philadelphia Phillies, Tampa Bay Rays. Queste squadre hanno alte probabilità di postseason e sono orientate a rafforzarsi.

: Atlanta Braves, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers, New York Yankees, Philadelphia Phillies, Tampa Bay Rays. Queste squadre hanno alte probabilità di postseason e sono orientate a rafforzarsi. Acquirenti probabili : Arizona Diamondbacks, Boston Red Sox, Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Miami Marlins, Pittsburgh Pirates, San Diego Padres, Seattle Mariners, Texas Rangers, Toronto Blue Jays. Squadre in corsa o vicine alla zona playoff, con potenziali mosse in entrata.

: Arizona Diamondbacks, Boston Red Sox, Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Miami Marlins, Pittsburgh Pirates, San Diego Padres, Seattle Mariners, Texas Rangers, Toronto Blue Jays. Squadre in corsa o vicine alla zona playoff, con potenziali mosse in entrata. Situazioni incerte ("Chi lo sa"): Baltimore Orioles, Detroit Tigers, Houston Astros, Minnesota Twins. Per queste franchigie, come i Tigers con Tarik Skubal, la decisione tra tenere o cedere pezzi di valore è ancora aperta.

("Chi lo sa"): Baltimore Orioles, Detroit Tigers, Houston Astros, Minnesota Twins. Per queste franchigie, come i Tigers con Tarik Skubal, la decisione tra tenere o cedere pezzi di valore è ancora aperta. Venditori probabili : Oakland Athletics, Cincinnati Reds, Los Angeles Angels, St. Louis Cardinals, Washington Nationals. Squadre in difficoltà o in fase di ricostruzione che potrebbero fare mosse per il futuro.

: Oakland Athletics, Cincinnati Reds, Los Angeles Angels, St. Louis Cardinals, Washington Nationals. Squadre in difficoltà o in fase di ricostruzione che potrebbero fare mosse per il futuro. Venditori ovvi: Colorado Rockies, Kansas City Royals, New York Mets, San Francisco Giants. Le peggiori del campionato, con basse probabilità di playoff, destinate a sfoltire il roster.

Questo scenario rende la prossima trade deadline MLB particolarmente interessante, con molte più squadre pronte a muoversi sul mercato rispetto alle attese iniziali.