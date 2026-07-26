Le finali di ginnastica artistica ai Giochi del Commonwealth 2026, ospitate nella suggestiva cornice di Glasgow, in Scozia, hanno visto il Canada emergere trionfante nella prova a squadre maschile e l'Australia dominare quella femminile. Il Canada ha conquistato la medaglia d'oro con un punteggio complessivo di 241,400 punti, mentre l'Australia ha brillato tra le donne, assicurandosi il primo posto con 158,400 punti.

Trionfo maschile: il Canada sul gradino più alto del podio

La finale a squadre maschile ha regalato momenti di grande intensità, culminati con la netta affermazione del Canada.

La squadra canadese ha dimostrato una performance eccezionale, totalizzando 241,400 punti e assicurandosi la medaglia d'oro. Al secondo posto, con una prestazione solida, si è classificata l'Inghilterra, che ha chiuso la competizione con 238,250 punti, conquistando l'argento. La medaglia di bronzo è andata all'Australia, che ha ottenuto un rispettabile punteggio di 235,650.

La classifica ha visto la Scozia posizionarsi al quarto posto con 234,300 punti, seguita da Cipro, Galles, India, Bangladesh, Singapore e Nuova Zelanda, che hanno completato il quadro delle nazioni partecipanti. La Malesia, purtroppo, non è riuscita a completare la prova, registrando un DNF (Did Not Finish).

Eccellenza femminile: l'Australia conquista l'oro

Anche la competizione femminile a squadre ha offerto uno spettacolo di alto livello, con l'Australia che ha saputo imporsi con determinazione. Le ginnaste australiane hanno brillato, conquistando la medaglia d'oro con un totale di 158,400 punti. La lotta per le posizioni sul podio è stata serrata, con il Canada che ha ottenuto un'ottima medaglia d'argento, accumulando 157,300 punti. Il terzo posto e la medaglia di bronzo sono stati appannaggio dell'Inghilterra, che ha concluso la sua prova con 154,300 punti, dimostrando la competitività delle squadre in campo.

Il programma dei Giochi e la sede dell'evento

I Giochi del Commonwealth 2026 si stanno svolgendo a Glasgow, in un arco temporale che va dal 24 al 28 luglio.

Il calendario della ginnastica artistica è stato ricco di appuntamenti: le giornate del 24 e 25 luglio sono state dedicate alle qualificazioni, fondamentali per accedere alle fasi successive. Il 26 luglio ha visto lo svolgimento delle emozionanti finali all-around, dove gli atleti si sono sfidati su tutti gli attrezzi per il titolo individuale. Le giornate conclusive, il 27 e 28 luglio, saranno dedicate alle spettacolari finali per attrezzo, che assegneranno le medaglie nelle singole specialità.

La prestigiosa competizione di ginnastica artistica è ospitata presso The Arena di Glasgow, una struttura che ha accolto atleti di fama internazionale. Tra i partecipanti di spicco figurano l'olimpionico Rhys McClenaghan e la medagliata mondiale Ellie Black, nomi che aggiungono lustro e prestigio all'evento. La ginnastica artistica si conferma una delle discipline più seguite e apprezzate di questi Giochi, catturando l'attenzione di un vasto pubblico.