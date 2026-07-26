Il ginnasta inglese Gabriel Langton, diciannove anni, è stato dimesso dall’ospedale dopo una spaventosa caduta durante le finali a squadre e le qualificazioni maschili dei Commonwealth Games 2026. L’incidente, nell’ultima rotazione, ha visto Langton perdere la presa dalla sbarra mentre eseguiva la tecnica Tak, cadendo rovinosamente su testa e collo. È rimasto immobile per minuti, mostrando poi segni di movimento agli arti.

Soccorso prontamente, Langton è stato trasportato fuori dal campo di gara su una barella, tra la generale apprensione. Trasferito in ospedale per accertamenti precauzionali, è stato sottoposto a numerose scansioni che hanno fornito esiti molto positivi, escludendo complicazioni gravi.

Dimesso per fare ritorno in hotel la sera stessa, si è dichiarato di buon umore e grato per i messaggi di supporto e l’eccellente assistenza ricevuta, desideroso di riunirsi alla squadra per celebrare la medaglia d’argento.

Il rientro e medaglia d'argento

Il rientro di Langton all’hotel della squadra è stato immortalato dal capo allenatore Barry Collie, che ha condiviso sui social il caloroso benvenuto da una folla applaudente. Langton ha così potuto ricevere la sua medaglia d’argento, non ritirata durante la cerimonia ufficiale a causa dell’incidente. Rimarrà sotto la supervisione dello staff medico di Team England.

L’incidente ha generato un significativo impatto emotivo sugli altri atleti. La competizione è stata sospesa per trenta minuti per soccorsi e ripresa in sicurezza.

I ginnasti hanno poi effettuato un riscaldamento prima di riprendere la finale. Luke Whitehouse, compagno di squadra di Langton, ha sottolineato la difficoltà: "È stato davvero difficile. Abbiamo dovuto raccoglierci, cercare di mettere da parte l’accaduto e concentrarci su ciò che dovevamo fare. Credo che tutti dovrebbero essere orgogliosi di come abbiamo reagito dopo la caduta di Gabe".

Dinamica dell'incidente e ripresa della gara

La caduta di Langton è avvenuta durante un movimento di rilascio sulla sbarra orizzontale, con un impatto al suolo da un’altezza di circa due metri e sessanta. Dopo l’impatto, Langton è rimasto immobile mentre riceveva le prime cure, per poi essere trasportato fuori dall’arena di Glasgow su una barella e con un collare cervicale, accolto dagli applausi. Nonostante la lunga interruzione e le difficoltà emotive, la gara è ripresa e la squadra inglese ha comunque conquistato la medaglia d’argento.