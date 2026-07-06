Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha annunciato un'iniziativa inclusiva: non solo i 4.000 atleti, ma anche cittadini, associazioni e gruppi potranno ottenere una figurina personalizzata. Dal 21 agosto al 3 settembre 2026, a Taranto, chiunque potrà avere una figurina, ispirata alle tradizionali collezioni di calciatori, per celebrare la manifestazione che riunirà ventisei nazioni e quattromila atleti.

Ottenere la figurina personalizzata

Per ricevere la propria figurina personalizzata, inviare a figurina@ta2026.com una fotografia, nome, cognome, ruolo (sport preferito), riferimento (azienda/associazione) e la scelta del claim ufficiale: “Embrace the future”, “Abbracciamo il futuro” o “Abbrazzam u' futur”.

La figurina, sul modello di quelle dei calciatori e con il logo dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, sarà restituita via email, condivisibile sui social, stampabile o come ricordo.

L’iniziativa è aperta anche a società sportive, locali e gruppi. I volontari realizzeranno fotografie di gruppo, raccoglieranno i dati e consegneranno a ciascuno la propria figurina, promuovendo un senso di appartenenza.

Promozione e valori dei Giochi

Le figurine personalizzate saranno presentate sulla NewsletTAR, il settimanale informativo per i giornalisti stranieri accreditati, per promuovere Taranto e l'avvicinamento ai Giochi. L'evento, dal 21 agosto al 3 settembre 2026, è la seconda edizione in Puglia (dopo Bari 1997) e si aprirà allo Stadio Erasmo Iacovone.

Il motto ufficiale, “Embrace the Future” (Abbracciamo il futuro), connette culture e popoli attraverso lo sport, focalizzandosi su sostenibilità e innovazione del territorio pugliese. L’iniziativa della figurina personalizzata riflette questo spirito inclusivo: ogni cittadino diventa un ambasciatore dei Giochi.