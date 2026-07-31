L'Italia Under 18 ha conquistato l'accesso alla Final Eight della Tennis Europe Summer Cup, superando la Spagna per 2-1. L'incontro decisivo, tenutosi il 31 luglio 2026 sui campi del Tennis Club di Monte Urpinu a Cagliari, ha confermato la città come sede propizia per le nazionali azzurre.

Il successo azzurro e i protagonisti

La vittoria italiana è stata assicurata dai successi nei singolari di Matteo Gribaldo e Simone Massellani. Gribaldo ha prevalso su Enrique Carrascosa Diaz in due set (6-4, 6-1), mentre Massellani ha regolato Maximino Carrascosa Diaz (6-1, 6-2), garantendo il punto decisivo.

Il doppio, giocato a qualificazione già ottenuta, ha visto Gribaldo e Raffaele Ciurnelli sconfitti da Maximino Carrascosa Diaz e Roberto Perez Socas, fissando il 2-1 per l'Italia.

Gribaldo ha commentato: "È stato difficile entrare in campo sapendo che se avessi vinto ci saremmo qualificati da primi. Comunque ho giocato una buona partita, ci sono stati dei momenti difficili anche se dal risultato non sembra".

La Summer Cup e il ruolo della Sardegna nel tennis giovanile

Il girone di qualificazione a Cagliari ha visto l'Italia primeggiare su un raggruppamento che includeva Spagna, Grecia e Polonia. La Grecia si è classificata terza. Gli azzurri si preparano ora per la fase finale della Summer Cup, in programma ad agosto a Vichy, Francia.

Questa competizione è un trampolino di lancio per giovani talenti, avendo in passato visto emergere campioni come Rafael Nadal e Novak Djokovic.

La Sardegna, per tutto luglio, si è affermata come polo del tennis nazionale e internazionale, ospitando i Campionati Italiani di Terza e Seconda categoria. Il Tennis Club Cagliari ha rafforzato il suo ruolo di sede di prestigio per eventi. L'impegno dell'isola proseguirà nel 2027, quando Cagliari ospiterà le fasi finali delle Summer Cups Under 18. La presidente del Tennis Club Cagliari, Lodovica Binaghi, ha evidenziato: "Investire nel tennis o nel padel e nelle nuove generazioni è sempre la scelta giusta". La capacità della Sardegna di organizzare eventi di alto livello la rende una realtà apprezzata.