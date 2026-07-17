La tredicesima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi, venerdì 17 luglio, promettendo emozioni con un percorso di 205,8 chilometri che collegherà Dole a Belfort. Questa frazione, la più lunga dell'edizione, si caratterizza per un profilo vallonato e la presenza di due salite classificate, elementi che la rendono particolarmente interessante per le strategie di corsa. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta tv in chiaro su Rai 2 e RaiSport, oltre che su Eurosport e diverse piattaforme di streaming.

Il percorso tra Jura, Doubs e Haute-Saône e le salite decisive

Il tracciato della tappa attraversa le suggestive regioni del Jura, Doubs e Haute-Saône, snodandosi attraverso numerose località. Dopo la partenza da Dole, il gruppo transiterà per Falletans, Orchamps, Saint‑Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot e Saint‑Maurice‑sur‑Moselle. Il percorso sfiorerà anche Besançon prima di raggiungere Mélisey, dove è fissato lo sprint intermedio al chilometro 137,8. La frazione proseguirà poi verso il Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie e Offemont, prima di concludersi a Belfort.

Le asperità altimetriche saranno protagoniste di questa giornata. La prima salita classificata è il Col des Croix, di terza categoria, che si presenta al chilometro 157,4 con una lunghezza di 5,2 chilometri e una pendenza media del 4,8%.

Successivamente, la sfida più impegnativa sarà il Ballon d’Alsace, una salita di prima categoria lunga 8,8 chilometri con una pendenza media del 6,9%, posta al chilometro 175,9. Questo storico colle, già presente nella prima tappa di montagna del Tour nel lontano 1905, rappresenta un punto cruciale per le sorti della corsa. La discesa finale verso Belfort, dopo il Ballon d'Alsace, offrirà un'ulteriore opportunità per i corridori in fuga di giocarsi la vittoria di tappa.

Orari di partenza e arrivo e la copertura televisiva completa

La partenza ufficiale della tredicesima tappa è programmata per le ore 13:20. L'arrivo a Belfort è invece stimato intorno alle ore 18:00, dopo quasi cinque ore di gara intensa.

Per quanto riguarda la copertura mediatica, la diretta televisiva sarà garantita in chiaro sui canali Rai 2 e RaiSport, permettendo a un vasto pubblico di seguire ogni momento della corsa. Anche Eurosport trasmetterà l'intera frazione. Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà disponibile su una pluralità di piattaforme: RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, assicurando una visione completa e accessibile da qualsiasi dispositivo.

Una tappa strategica: la più lunga e favorevole alle fughe

Questa frazione si distingue come l'unica dell'intera edizione a superare i 200 chilometri, configurandosi come un terreno ideale per le fughe da lontano. Il tracciato accidentato, con le sue continue ondulazioni e le due salite classificate, offre agli attaccanti la possibilità di costruire un vantaggio significativo.

La combinazione di distanza, dislivello e la storica ascesa del Ballon d’Alsace rende questa tappa non solo un test di resistenza, ma anche un momento chiave per le strategie di squadra e le ambizioni personali, con la discesa finale che potrebbe rivelarsi decisiva per l'esito.