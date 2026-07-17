L'imminente trade deadline della Major League Baseball vede cinque squadre in posizione chiave per definire il mercato dei trasferimenti. New York Mets, Detroit Tigers, Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants e Los Angeles Angels sono le franchigie che, con le loro mosse, influenzeranno le strategie delle contendenti e la corsa ai playoff.

Mets: venditori attivi

I New York Mets hanno aperto alle trattative. Spicca Freddy Peralta, lanciatore affidabile. Altri possibili partenti includono Clay Holmes e A.J. Minter. La cessione dei ricevitori è improbabile.

Tigers e Dodgers: il nodo Skubal

Il destino di Tarik Skubal dei Detroit Tigers è il fulcro del mercato. La squadra deve decidere se puntare sul lanciatore mancino per una corsa al titolo o cederlo per prospetti futuri. Se Skubal fosse disponibile, i Los Angeles Dodgers sarebbero pronti a intervenire.

Giants e Angels: mosse strategiche

I San Francisco Giants potrebbero cedere giocatori di calibro come Jung Hoo Lee, esterno ventisettenne. I Los Angeles Angels, guidati da John Mozeliak, potrebbero cedere Reid Detmers, Jose Soriano e Jo Adell, che generano forte interesse.

La deadline e le dinamiche di mercato

La trade deadline MLB è fissata per inizio agosto per i contratti in Major League; le operazioni con atleti delle leghe minori proseguiranno fino al 31 agosto.

La decisione dei Tigers su Tarik Skubal è la principale incognita. Tra i potenziali "seller" figurano Giants, Mets, Angels e Royals, mentre i "buyer" più attivi potrebbero essere Dodgers, Braves e Yankees. La situazione è in continua evoluzione, influenzata dai risultati delle prossime settimane.