Il surfista italiano Rudy Ghiara, riconosciuto come uno dei principali interpreti nazionali del big wave surfing, è stato protagonista di un grave incidente durante una sessione di allenamento a Bingin, sull’isola di Bali. L’atleta ligure, impegnato in Indonesia per la preparazione della sua stagione sportiva, è stato colpito alla testa dal nose della sua tavola e trascinato sul reef dopo essere stato travolto da un’onda mentre affrontava una delle sezioni più tecniche e impegnative del fondale corallino locale.

Le condizioni del mare erano state valutate come ideali per il surf, con onde che si aggiravano intorno ai quattro piedi.

Tuttavia, la marea particolarmente bassa rendeva il fondale corallino di Bingin estremamente pericoloso. Dopo aver completato con successo il primo tubo della serie, Ghiara ha tentato di attraversare una seconda sezione dell’onda, ma è stato improvvisamente investito dall’onda successiva. L’impatto è stato violento: il nose della tavola lo ha colpito con forza alla testa, e il surfista è stato trascinato sott’acqua, sbattendo ripetutamente contro il fondale. Nonostante la gravità dell’incidente, Ghiara è riuscito a riemergere senza mai perdere conoscenza, raggiungendo autonomamente il reef asciutto e, successivamente, la riva dopo aver percorso alcune centinaia di metri.

L'intervento d'urgenza e il quadro clinico

Immediatamente trasportato d’urgenza presso una clinica locale e successivamente in ospedale, Rudy Ghiara è stato sottoposto a esami approfonditi che hanno rivelato profonde lacerazioni al capo, con esposizione dell’osso cranico e la presenza di piccoli frammenti di corallo all’interno delle ferite. Data la serietà della situazione, i medici hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico in anestesia generale. L’operazione è stata necessaria per pulire accuratamente le lesioni, rimuovere ogni residuo presente e ricostruire i tessuti danneggiati, concludendosi con l’applicazione di ben ventiquattro punti di sutura. Il surfista è rimasto ricoverato in osservazione neurologica per tutta la notte, ma fortunatamente tutti gli accertamenti hanno dato esito positivo, escludendo complicazioni e permettendo la sua dimissione il giorno seguente.

Riflettendo sull’accaduto, Rudy Ghiara ha dichiarato: “L’incidente mi ha ricordato ancora una volta quanto il mare non faccia sconti a nessuno. Non importa quanti anni di esperienza tu abbia o quante onde abbia surfato: basta abbassare la guardia per un istante e l’oceano ti ricorda immediatamente quanto sia necessario affrontarlo con il massimo rispetto”. Attualmente, il surfista è rientrato nella sua abitazione a Bali, dove sta seguendo scrupolosamente il protocollo di recupero stabilito dai medici.

Il percorso di recupero e le prospettive stagionali

Per i prossimi dieci giorni, il surfista ligure rimarrà sotto stretta osservazione clinica, con un monitoraggio quotidiano dell’evoluzione delle ferite e del decorso post-operatorio.

Al termine di questo periodo, verranno effettuate nuove e decisive valutazioni mediche che delineeranno i prossimi passi della sua stagione. Qualora il recupero proceda senza complicazioni e i medici diano il loro via libera, Ghiara potrà proseguire la sua preparazione in Indonesia, concentrandosi tra Bali, Lombok e le isole Mentawai, dove è atteso il test del nuovo quiver Rusty Surfboards. Nel caso in cui gli specialisti ritengano invece necessario un percorso di recupero più prudente, il rientro in Italia sarà inevitabile per completare la riabilitazione e iniziare la preparazione atletica in vista della stagione invernale.

Con uno sguardo al futuro, Ghiara ha concluso: “Il mare mi ha ricordato ancora una volta quanto tutto possa cambiare in pochi secondi.

Ma mi ha ricordato anche perché continuo a fare quello che amo. Ora il mio unico obiettivo è recuperare completamente, rispettare i tempi del mio corpo e tornare in acqua ancora più preparato e consapevole di prima”.

La sicurezza nelle acque di Bali: un monito costante

L’incidente che ha coinvolto Rudy Ghiara si inserisce in un contesto più ampio, in cui le rinomate spiagge di Bali sono frequentemente teatro di eventi legati alle condizioni oceaniche estreme. Le autorità locali hanno recentemente ribadito l’importanza cruciale di rispettare le indicazioni dei bagnini e di prestare la massima attenzione alle bandiere di segnalazione. Questo avvertimento è particolarmente valido durante la stagione secca, periodo in cui le onde e le correnti possono rivelarsi particolarmente insidiose, persino per i surfisti più esperti.