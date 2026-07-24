Il Giffoni Film Festival, da oltre mezzo secolo un faro per le nuove generazioni, consolida la sua missione di supporto ai giovani attraverso una significativa collaborazione con BeGreat. Claudio Gubitosi, fondatore del Festival, ha rimarcato l'importanza di questa sinergia in occasione dell'evento ospitato nella suggestiva Multimedia Valley. "Non potevamo non essere qui tutti insieme oggi, perché BeGreat è un urlo di vittoria rivolto ai giovani", ha dichiarato Gubitosi, sottolineando come Giffoni, con i suoi 56 anni di storia, sia la "casa dei giovani" e, per tale ragione, non potesse mancare in un progetto che pone al centro il loro talento e il loro futuro.

Il progetto BeGreat, un'iniziativa di ampio respiro che ha già toccato numerose città e regioni italiane, ha trovato nella tappa campana un momento di particolare e vibrante rilievo. Gubitosi ha enfatizzato la scelta di ospitare tale evento, affermando: "Ospitiamo questo progetto perché vogliamo lanciare proprio dalla Multimedia Valley un messaggio chiaro: essere a disposizione dei nostri ragazzi, offrendo loro occasioni concrete di crescita e di confronto. È questo il ruolo che Giffoni svolge da oltre mezzo secolo ed è la ragione per cui abbiamo scelto di condividere questo percorso." L'obiettivo è chiaro: trasformare il potenziale giovanile in reali opportunità.

Una visione comune per il futuro delle nuove generazioni

La collaborazione tra Giffoni e BeGreat affonda le radici in una profonda condivisione di valori e obiettivi. "BeGreat è una fondazione giovane che fin dal primo giorno della sua costituzione ha scelto di lavorare per i giovani", ha spiegato Gubitosi. "Giffoni ha deciso di essere al suo fianco perché ne condivide i valori, le attività e la capacità di trasformare idee e progetti in opportunità reali. Quando realtà diverse condividono gli stessi principi, è naturale costruire un percorso insieme." A testimoniare l'efficacia di questa visione, la presenza dell’ambassador Greta De Salvia, che ha incontrato i giovani nella sala dedicata allo sport, condividendo la sua esperienza e dimostrando che dietro ogni risultato di successo si celano sacrificio, impegno e determinazione.

Gubitosi ha inoltre evidenziato come le diverse attività proposte – incontri, masterclass, workshop e attività tematiche – rappresentino strumenti imprescindibili per una collaborazione efficace con soggetti in grado di mettere a disposizione competenze e opportunità. "Troppi giovani talentuosi non riescono a emergere perché mancano gli strumenti, le occasioni e, spesso, anche le risorse economiche necessarie per valorizzare il proprio talento", ha osservato. "È proprio qui che un progetto come BeGreat può fare la differenza, fornendo il supporto concreto necessario per superare questi ostacoli."

L'evento "Growing Our Sports Talents" e il ruolo dello sport

L’iniziativa cardine, intitolata "Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream", promossa da BeGreat in collaborazione con Giffoni Sport, ha acceso i riflettori sul futuro del talento sportivo.

L'evento ha sottolineato la necessità impellente di creare un vero e proprio ecosistema di opportunità, formazione e supporto per gli atleti emergenti. Greta De Salvia, in qualità di ambassador BeGreat, ha ribadito un concetto fondamentale: "Il talento è un punto di partenza, ma sono le opportunità, il supporto e la capacità di affrontare le sfide a fare davvero la differenza nel percorso di un giovane atleta." Il dibattito ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo sportivo e accademico, tra cui Jacopo Gubitosi, General Manager del Giffoni Film Festival, e Antonino Muro, Strategic Advisor di Giffoni Experience e responsabile di Giffoni Sport. Entrambi hanno approfondito il contributo educativo che il cinema e lo sport possono offrire nella crescita complessiva dei giovani.

Durante le sessioni dell'evento, sono stati esplorati e discussi temi cruciali quali la resilienza, la disciplina e il valore intrinseco della comunità nel percorso di un atleta. Le toccanti testimonianze di atleti e dirigenti sportivi hanno rafforzato il messaggio sull'importanza di un investimento mirato su preparazione, opportunità e sviluppo personale. La "call to action" finale lanciata da BeGreat è un invito collettivo a costruire, insieme, un ecosistema solido e duraturo, capace di sostenere il talento sportivo italiano. L'obiettivo ultimo è trasformare i sogni e le aspirazioni dei giovani in opportunità concrete di crescita e di futuro, garantendo loro gli strumenti per eccellere non solo nello sport ma nella vita.