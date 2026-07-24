I Minnesota Vikings si apprestano ad affrontare la stagione NFL 2026 in una fase cruciale, caratterizzata da un profondo rinnovamento della rosa. Questa riorganizzazione interna potrebbe rapidamente trasformarsi in una vera e propria ricostruzione completa qualora i risultati attesi non dovessero concretizzarsi. Il training camp si annuncia come un banco di prova decisivo, dove quattro veterani si trovano a dover difendere il proprio posto in squadra, minacciati dall'emergere di giovani talenti selezionati appositamente per elevare il livello della competizione interna.

I veterani sul filo del rasoio: chi rischia il taglio

Tra i nomi più in bilico figura Theo Jackson, safety di 27 anni. Dopo una stagione 2025 deludente, culminata con soli ventidue tackle solitari, una singola difesa su passaggio e nessuna intercettazione, Jackson ha perso il ruolo da titolare precedentemente conquistato. Sebbene sia tornato in cima alla depth chart, la sua posizione è tutt'altro che sicura, specialmente considerando il suo contratto garantito da 12,615 milioni di dollari firmato l'anno precedente. La dirigenza dei Vikings si aspetta un ritorno sull'investimento, e il rookie Jakobe Thomas, scelto al terzo giro, rappresenta una minaccia concreta, con l'obiettivo di spingere Jackson a un netto miglioramento o, in alternativa, a prenderne il posto.

Anche il running back Zavier Scott vede il suo futuro complicarsi. Il ritorno inaspettato di Aaron Jones, che ha rinegoziato il suo contratto per rimanere nella stagione 2026, ha ristretto le opportunità. Scott, che nella scorsa stagione ha totalizzato 114 yard su 32 portate, dovrà ora difendere il suo status di terzo running back dall'assalto del rookie Demond Claiborne. Selezionato al sesto giro, Claiborne, proveniente da Wake Forest, ha dimostrato un'ottima media di 5,1 yard per portata nel 2025 e ha avuto un'ottima prestazione al minicamp, partendo leggermente favorito nella corsa per un posto nella rosa attiva.

Concorrenza accesa nella linea difensiva e offensiva

Nella linea difensiva, il tackle Taki Taimani, 26 anni ed ex undrafted free agent, si trova in una posizione precaria.

L'arrivo dei nuovi innesti Caleb Banks (prima scelta) e Domonique Orange (terza scelta) lo ha spinto al terzo posto nelle gerarchie. La sua destinazione più probabile appare la practice squad, a meno che lo staff tecnico non lo consideri una solida polizza assicurativa per altri ruoli lungo la linea difensiva, soprattutto in considerazione della storia di infortuni di Banks.

Infine, il centro Michael Jurgens vede le sue probabilità di rimanere in squadra ridursi drasticamente. Con Blake Brandel apparentemente destinato al ruolo di titolare e il quarterback Kyler Murray ancora in fase di adattamento, la squadra ha investito sul rookie Gavin Gerhardt, scelto al settimo giro. Questa mossa indica una chiara intenzione di puntare su Gerhardt come prospetto di sviluppo, rendendo la posizione di Jurgens estremamente vulnerabile.

Sebbene Gerhardt non sia atteso come titolare immediato, la sua presenza mette Jurgens in una situazione di forte competizione per il ruolo di riserva.

La strategia dei Minnesota Vikings, focalizzata sul contenimento dei costi e sul ringiovanimento della rosa, ha intensificato la competizione interna anche per altri ruoli chiave. Giocatori come l'offensive tackle Walter Rouse e il punter Johnny Hekker sono anch'essi chiamati a dimostrare il proprio valore per evitare il taglio finale. Il training camp si conferma quindi un periodo cruciale, dove ogni prestazione sarà attentamente valutata per definire la composizione definitiva della squadra per la prossima stagione.