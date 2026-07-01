Il centravanti norvegese Erling Haaland, stella del Manchester City e figura di spicco nel panorama calcistico internazionale, ha recentemente catturato l'attenzione globale. Ha celebrato la vittoria della Norvegia contro la Costa d’Avorio con un'immagine destinata a diventare virale sui social media. Haaland si è mostrato in un'insolita e sorprendente veste texana: stivali da cowboy autentici, un iconico cappello Stetson e una maglietta con la provocatoria scritta “Y’all Can Kiss My Dallas”, un'espressione gergale che richiama un colorito modo di dire.

Questo scatto, intriso di ironia e personalità, è stato pubblicato alla vigilia della storica qualificazione della Norvegia agli ottavi di finale dei Mondiali, un traguardo significativo raggiunto anche grazie al suo quinto gol nel torneo, che ne ha confermato il ruolo di protagonista assoluto.

Il successo della Norvegia in questa fase cruciale del torneo è stato suggellato proprio da Haaland, autore di un gol decisivo che ha spianato la strada verso un attesissimo ottavo di finale contro il Brasile, promettendo uno scontro spettacolare. Al termine dell'emozionante incontro, il carismatico centravanti non si è limitato ai festeggiamenti tradizionali, ma ha guidato la tifoseria scandinava in una suggestiva e coinvolgente coreografia, la celebre “viking row”.

In questo rituale di unione, giocatori e pubblico hanno simulato una remata all'unisono, scandita dal ritmo incalzante di un tamburo, creando un momento di forte coesione, entusiasmo e celebrazione collettiva.

Lo stile texano di Haaland

L'immagine di Haaland in tenuta texana, un mix audace di cultura e ironia, è stata diffusa sui social network proprio alla vigilia della cruciale vittoria ottenuta a Dallas contro la Costa d’Avorio. Il suo look, che fonde in modo originale e inaspettato gli elementi distintivi della cultura cowboy americana con una spiccata ironia tipicamente nordica, ha subito catalizzato l'attenzione di tifosi e media di tutto il mondo, diventando rapidamente un simbolo della sua personalità eclettica e fuori dagli schemi.

Tra parchi divertimento e negozi western

Il giorno seguente la vittoria, Haaland e i suoi compagni di squadra hanno continuato a celebrare il successo immergendosi completamente nella vivace e caratteristica cultura texana. La squadra ha visitato il celebre parco divertimenti Six Flags Over Texas ad Arlington, dove Haaland ha documentato sui social network momenti di puro svago tra giostre adrenaliniche e la degustazione di dolci tipici locali, condividendo la sua gioia con i fan. Successivamente, la delegazione si è spostata al Wild Bill’s Western Store, un rinomato negozio nel cuore di Dallas specializzato nella creazione di cappelli e stivali su misura, autentici simboli del West. Qui, il campione norvegese ha provato diversi modelli, mostrando una chiara preferenza per un elegante cappello bianco, e ha intrattenuto i presenti scherzando con un compagno, tentando di imitare l'accento locale con le frasi “What are you saying, y’all?” e “Howdy, y’all”, dimostrando grande spirito e adattabilità.

Questa autentica e spontanea immersione nella cultura locale ha conferito un tocco di leggerezza e simpatia all'immagine pubblica di Erling Haaland. L'episodio ha rivelato un lato più informale, spontaneo e divertente del talentuoso attaccante norvegese, andando oltre la sua consueta e implacabile determinazione in campo, e rafforzandone il legame con il pubblico anche fuori dal rettangolo verde.