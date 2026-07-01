Manuel Neuer ha ufficialmente annunciato la conclusione della sua esperienza con la nazionale tedesca, un momento carico di emozioni contrastanti. Il portiere ha espresso profonda delusione per l'eliminazione della Germania dai recenti Mondiali, ma ha anche sottolineato con sincero orgoglio l'onore di aver indossato la maglia della sua nazione. Ha descritto l'avventura in nazionale come un "onore", pur ammettendo che il risultato finale del torneo è stato una "grande delusione", un epilogo amaro per la sua carriera internazionale.

Il congedo definitivo di Manuel Neuer

La conferma del suo addio al calcio internazionale è giunta direttamente. Alla domanda se l'ottavo di finale contro il Paraguay fosse stata la sua ultima partita con la nazionale, Neuer ha risposto con un "sì", confermando così il suo ritiro. In un'intervista a Sportschau, ha condiviso il suo stato d'animo, ammettendo con tristezza: "No, è estremamente amaro fermarsi in questo modo". Parole che riflettono la difficoltà di accettare una conclusione inattesa. La sua decisione segna, dunque, la chiusura di un capitolo fondamentale.

La fine di un'epoca gloriosa per la Germania

Il portiere, per oltre un decennio simbolo della Germania e punto di riferimento, ha collezionato momenti indimenticabili.

Tra questi spicca la vittoria del Mondiale 2014, un trionfo leggendario. Con 124 presenze all'attivo, Neuer è tra i giocatori più rappresentativi della nazionale tedesca. Il suo ritiro segna la fine di un'era per il calcio teutonico, un'epoca di successi e leadership, lasciando un vuoto significativo.

La decisione odierna di Neuer di ritirarsi dalla nazionale, già ventilata in passato dopo le 124 presenze e il trionfo nel 2014, assume oggi un significato diverso. Il suo congedo arriva in un contesto delicato, caratterizzato da una eliminazione prematura ai Mondiali. Il suo ritorno in campo non ha avuto l'esito sperato, rendendo l'addio ancora più malinconico e carico di rimpianti.