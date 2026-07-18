Il 2026 U.S. Classic di ginnastica artistica si è tenuto al PeoplesBank Arena di Hartford, Connecticut, un appuntamento cruciale nel calendario sportivo statunitense. L'evento si è articolato in due sessioni distinte: quella junior, che ha visto le giovani promesse esibirsi alle 14:00 ET, e la sessione senior, in programma alle 19:00 ET. La competizione è stata seguita con aggiornamenti live, punteggi e risultati in tempo reale, offrendo un quadro completo dell'andamento.

Nella sessione dedicata alle ginnaste junior, Addalye VanGrinsven ha conquistato la vittoria nell'all-around con un punteggio totale di 52.350.

Sul podio, l'hanno seguita Brooklyn Klauser con 51.650 punti e Amia Pugh‑Banks con 51.600. VanGrinsven si è distinta anche negli esercizi agli attrezzi, primeggiando al volteggio (13.650) e al corpo libero (13.150). Alle parallele asimmetriche, il miglior risultato è stato un pari merito tra Amia Pugh‑Banks e Paisley Ritger, entrambe con 13.100. Alla trave, invece, Brooklyn Klauser ha ottenuto il punteggio più alto con 13.600.

Performance junior e trionfi alle Hopes Championships

Le diverse rotazioni hanno evidenziato le abilità tecniche delle atlete. Durante la prima, VanGrinsven ha eseguito un esercizio al corpo libero da 13.150 punti, caratterizzato da elementi come il double wolf turn e il full-in, mentre Pugh‑Banks ha ottenuto 13.100 alle parallele con una routine complessa.

Nella seconda rotazione, VanGrinsven ha realizzato un Yurchenko 1.5 al volteggio (13.650), e Sydney Williams ha raggiunto 13.300 al corpo libero. La terza rotazione ha visto Pugh‑Banks ottenere 12.700 al corpo libero, e Madelyn Eagle ha mostrato una notevole capacità di recupero dopo un errore alla trave. L'ultima rotazione ha consolidato la vittoria di VanGrinsven nell'all-around con un 12.650 alla trave, mentre Klauser ha concluso con 12.850 al corpo libero.

Le Hopes Championships hanno visto il dominio della Royal Gymnastics. Le vincitrici delle rispettive categorie sono state Kaleah Hamilton (13‑14 anni) e Jemma Oie (11‑12 anni), entrambe con punteggi superiori a 49/50. È stata inoltre ufficializzata la squadra nazionale Hopes 2026 per entrambe le fasce d'età.

Copertura mediatica e criteri di qualificazione

La sessione junior è stata offerta in streaming gratuito sul canale YouTube di USA Gymnastics, con start list e risultati live disponibili su ScoreCat Online. Per la sessione senior, la trasmissione è avvenuta su NBCSN e Peacock, con un feed internazionale gratuito anch'esso su YouTube. Una replica dell'evento è stata successivamente trasmessa su NBC.

Il 2026 U.S. Classic ha rappresentato un'importante tappa per la qualificazione ai Campionati U.S. Le ginnaste senior dovevano raggiungere un punteggio all-around di almeno 52.500, oppure 39.600 su tre attrezzi o 26.800 su due. Per le junior, il requisito era di 49.500 nell'all-around. Criteri di ripescaggio, basati su punteggi ottenuti in eventi qualificanti precedenti, erano previsti per eventuali posti vacanti.

Protagoniste e contesto della sessione senior

La sessione senior, trasmessa in prima serata, ha visto la partecipazione di atlete di calibro internazionale. Tra le più attese, la due volte campionessa olimpica Jade Carey, impegnata nel suo ritorno all'élite dopo un anno di pausa. Altre figure di spicco includevano Leanne Wong, Skye Blakely, Dulcy Caylor e Katelyn Ohashi, quest'ultima rientrata alle competizioni dopo una lunga assenza. L'evento ha rappresentato l'ultima opportunità per le ginnaste di qualificarsi agli Xfinity U.S. Gymnastics Championships, che si terranno a Phoenix dal 6 al 9 agosto, dove saranno assegnati i posti per la squadra nazionale e per i Mondiali 2026.