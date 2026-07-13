L’Home Run Derby della Major League Baseball ha sempre offerto uno spettacolo indimenticabile, regalando imprese che sono rimaste impresse nella memoria degli appassionati. Tra colpi di scena, record infranti e l’emergere di giovani talenti, la competizione ha visto protagonisti alcuni dei più grandi battitori della storia recente del baseball.

Tra le prestazioni più impressionanti spicca quella di Bobby Abreu nel 2005, che stabilì nuovi primati con 24 fuoricampo in un singolo round e un totale di 41 in tre turni, in una performance leggendaria per durata e intensità.

Nel 2008, Josh Hamilton lasciò il segno con 28 home run nella sola prima manche allo Yankee Stadium, pur non riuscendo a conquistare la vittoria finale. Mark McGwire, nel 1999, infiammò il pubblico di Fenway Park con una serie di potenti battute oltre il Green Monster, totalizzando 13 fuoricampo nel primo round e proseguendo con altri colpi spettacolari.

Stelle emergenti e record di potenza

Nel 2017, Aaron Judge si affermò come rookie, colpendo quattro palline oltre i 500 piedi e raggiungendo velocità di uscita superiori ai 115 miglia orarie. L’anno precedente, Giancarlo Stanton aveva impressionato con 24 home run nei primi 30 swing e una battuta registrata a 120 miglia orarie, sfiorando il record di distanza.

Sammy Sosa, nel 2002, firmò uno dei colpi più lunghi nella storia del Derby con una battuta da 524 piedi.

Il 2019 fu teatro di due momenti di grande tensione: Pete Alonso, anch’egli rookie, superò Vladimir Guerrero Jr. per 23-22 in una finale combattutissima, totalizzando 57 home run complessivi. Nello stesso anno, Guerrero Jr. e Joc Pederson si sfidarono in una delle battaglie più iconiche, con due round da 29 home run ciascuno e un tiebreaker che vide Guerrero Jr. prevalere per 40-39.

Rimonte epiche e trionfi casalinghi

Tra le imprese più emozionanti si ricorda quella di Bryce Harper nel 2018: in svantaggio di nove home run a meno di un minuto dalla fine, riuscì a pareggiare e poi a vincere durante il tempo supplementare, elettrizzando i tifosi di casa.

Ken Griffey Jr., nel 1998, conquistò il suo secondo titolo grazie a otto fuoricampo sia nel primo che nel secondo round a Coors Field.

Questi momenti hanno contribuito a rendere l’Home Run Derby uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva americana, capace di mettere in luce sia la potenza pura che la capacità di reggere la pressione dei migliori battitori. L’evento continua a ispirare anche le nuove generazioni, come dimostrato dalle recenti competizioni giovanili che vedono emergere nuovi talenti pronti a raccogliere l’eredità dei grandi del passato.

Il futuro del Derby: i giovani talenti

Le nuove leve del baseball stanno già lasciando il segno nelle versioni giovanili dell’Home Run Derby.

Nell’edizione 2026 del torneo riservato alle scuole superiori, Sullivan Reed e Brady Cunningham si sono distinti a Philadelphia, rispettivamente con 23 e 20 fuoricampo nelle prime due manche. Reed, in particolare, ha impressionato per la facilità con cui ha superato i 470 piedi di distanza, mentre Cunningham ha saputo mantenere la calma nei momenti decisivi, conquistando l’accesso alla finale dopo un tiebreaker. Questi giovani rappresentano il futuro della disciplina e testimoniano come la tradizione del Derby continui a rinnovarsi, alimentando la passione per il baseball e la ricerca di nuovi record.