La situazione di Hunter Greene, lanciatore dei Cincinnati Reds, si fa sempre più centrale nelle discussioni di mercato della Major League Baseball. La squadra dell’Ohio, dopo un avvio di stagione brillante e una successiva uscita dalla zona playoff, si trova ora in una posizione di venditrice in vista della scadenza delle trattative. Greene, ventiseienne reduce da un intervento al gomito, ha mostrato un rendimento altalenante (media ERA di 6.06) ma continua a sfoggiare una velocità di lancio notevole, avendo già collezionato ventisei strikeout in poco più di sedici inning.

La dirigenza dei Reds sta attentamente valutando il valore di Greene sul mercato, ma senza la pressione di doverlo cedere a tutti i costi. Il suo contratto favorevole, che lo tiene sotto controllo della franchigia fino al 2029, rappresenta un elemento chiave per ottenere un ritorno significativo. Riguardo alle voci di mercato, Greene ha dichiarato: "Non mi sto concentrando su tutto questo. È fuori dal mio controllo. Spetta ai giornalisti inventare queste storie e fare il loro lavoro. Io non sono in quella mentalità. Sto solo cercando di controllare ciò che posso controllare."

Le esigenze dei Reds e i possibili scenari di scambio

La strategia di Cincinnati è chiara: in caso di cessione di Greene, la richiesta minima sarebbe un pacchetto di prospetti di alto livello.

Questo dovrebbe includere almeno un giovane lanciatore sotto controllo contrattuale e giocatori offensivi affidabili, in grado di rafforzare un roster che, nonostante la potenza nei fuoricampo, fatica a produrre punti con costanza. Tra i nomi emergenti dell’infield figurano Elly De La Cruz, Sal Stewart ed Edwin Arroyo, ma la squadra necessita di rinforzi soprattutto tra i lanciatori e nel comparto offensivo.

Tra le squadre che potrebbero presentare offerte competitive figurano i Los Angeles Dodgers, i Milwaukee Brewers, i Tampa Bay Rays, i Philadelphia Phillies, i New York Yankees e gli Atlanta Braves. In particolare, i Dodgers sembrano il partner ideale per uno scambio di alto profilo. Una possibile proposta includerebbe Emmet Sheehan, giovane lanciatore sotto controllo fino al 2030, e i prospetti Zhyir Hope e Charles Davalan, tutti inseriti tra i primi cento secondo MLB Pipeline.

Un simile pacchetto garantirebbe ai Reds profondità sia sul monte di lancio sia tra i giocatori di posizione.

Contesto di mercato e prospettive future

Il mercato delle trattative si preannuncia particolarmente competitivo, con poche squadre disposte a vendere e prezzi in crescita. La posizione dei Reds, che stanno "facendo i compiti" per valutare ogni possibile scenario, riflette la volontà di massimizzare il valore di Greene senza cedere a pressioni esterne. La presenza di Chase Burns, ora sotto contratto a lungo termine, offre ulteriore flessibilità alla dirigenza, che potrebbe scegliere di sacrificare Greene solo di fronte a un’offerta davvero vantaggiosa.

La situazione resta fluida, ma una cosa appare certa: Cincinnati non intende svendere uno dei suoi talenti più promettenti e si prepara a valutare con attenzione ogni proposta che arriverà nelle prossime settimane, mantenendo una posizione strategica nel mercato MLB.