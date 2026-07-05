Oltre 350 atleti hanno animato le acque di Castellabate in occasione del Gran Prix Fin di nuoto in acque libere. La manifestazione, svoltasi con grande partecipazione sulle spiagge locali, ha confermato il suo ruolo di appuntamento di rilievo nel panorama sportivo nazionale, richiamando sportivi da diverse regioni. Protagonista dell'evento è stato l'atleta Infante, che ha conquistato una doppietta di vittorie, imponendosi sia nella gara sui 5 chilometri sia in quella sulla distanza più breve.

Dettagli e svolgimento della competizione

Organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), l'evento ha richiamato atleti di tutte le categorie, dai giovani ai master.

La competizione si è snodata lungo il tratto di costa di Castellabate, con partenza e arrivo dalla spiaggia. Un dispositivo di sicurezza in mare e a terra ha garantito lo svolgimento regolare delle prove. Le vittorie di Infante nelle due distanze sono state un momento saliente, con la giornata conclusasi con le premiazioni per le diverse categorie.

Il Gran Prix Fin e la valorizzazione del territorio

Il Gran Prix Fin si conferma una delle tappe più importanti del circuito nazionale di nuoto in acque libere. Questa manifestazione promuove l'attività sportiva all'aria aperta e valorizza il territorio di Castellabate e l'intero Cilento, attirando ogni anno un vasto pubblico. L'appuntamento contribuisce alla conoscenza e all'apprezzamento delle località costiere campane, esaltando le bellezze naturali e l'offerta turistica.

La Federazione Italiana Nuoto e il circuito nazionale

La Federazione Italiana Nuoto (fondata nel 1899) è l'ente di riferimento in Italia per l'organizzazione e la regolamentazione delle discipline natatorie, incluso il nuoto in acque libere. Il circuito del Gran Prix Fin, con tappe in diverse località, rappresenta un banco di prova per atleti nazionali e internazionali, consolidando l'eccellenza del nuoto italiano nelle competizioni in acque aperte.