La Roma Boxing Night ha acceso il PalaTiziano di Roma la notte scorsa, incoronando campioni e confermando l'eccellenza nel pugilato italiano ed europeo. L'evento principale ha visto Mauro Forte difendere con successo il suo titolo EBU Silver dei pesi gallo, affiancato dall'assegnazione di due prestigiosi titoli italiani, in una serata memorabile per gli appassionati.

Nel match clou, Mauro Forte ha ribadito la sua superiorità, battendo per KO tecnico alla decima ripresa Vincenzo Picardi, medaglia di bronzo a Pechino 2008. Forte si è così riconfermato campione, consolidando la sua posizione nei pesi gallo.

La serata ha celebrato anche i nuovi detentori dei titoli italiani. Nei pesi medi, Giovanni Rossetti ha conquistato la cintura con un verdetto unanime su Francesco Faraoni. Successivamente, l'italo-cubano Angelo Morejon ha trionfato nei pesi massimi, vincendo per ritiro dell'avversario Antonio Carlesimo al sesto round.

Le altre sfide titolate e i protagonisti

Il programma della main card si è aperto con la vittoria della campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri, Pamela Noutcho Sawa. Ha battuto Mahjouba Oubtil già al primo round di un incontro previsto sulle sei riprese. Oubtil era subentrata a Jenny Tulcan, la quale non aveva superato i controlli medici. L'atleta italiana aveva un record di sette vittorie, sei sconfitte e due pareggi.

Un altro momento significativo è stata la conferma di Simone Dessì come campione italiano di ParaBoxe, che ha difeso con successo il suo titolo superando lo sfidante Yeffrey Guzman.

L'intera manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI), The Art of Fighting (TAF) e De Carolis Promotion, ha visto la presenza a bordo ring di figure istituzionali come il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il presidente della FPI, Flavio D’Ambrosi, a testimonianza del prestigio dell'evento.