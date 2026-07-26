Oggi, domenica 26 luglio, l'Inter, fresca del titolo di Campione d'Italia, scende in campo per la sua prima amichevole stagionale. L'appuntamento è in Germania, sul terreno del BBBank Wildpark di Karlsruhe, dove i nerazzurri affronteranno il Karlsruher SC, formazione militante nella seconda divisione tedesca. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.30, in un test che si preannuncia cruciale per valutare la condizione fisica e le prime indicazioni tattiche della squadra in vista della nuova stagione.

Questa partita rappresenta la prima uscita ufficiale per i nerazzurri dopo la conclusione del ritiro pre-campionato a Donaueschingen, avvenuta il 25 luglio.

L'incontro con il Karlsruher SC è quindi un banco di prova significativo per il nuovo progetto tecnico e per osservare l'integrazione dei giocatori e le strategie messe a punto. Sarà un'occasione per i tifosi di vedere all'opera la squadra e per lo staff tecnico di affinare gli schemi.

Le probabili formazioni in campo

Per l'amichevole odierna, il Karlsruher SC dovrebbe presentarsi con un assetto tattico 3‑5‑2. Tra i pali, si prevede la presenza di Bernat, mentre la linea difensiva sarà composta da Kobald, Franke e Scholl. A centrocampo, il tecnico dovrebbe schierare Pinto Pedrosa, Zor, Vaananen, Eichinger e Bergh. L'attacco sarà affidato alla coppia Fukuda e Laghrissi.

L'Inter risponderà con un modulo speculare, il 3‑5‑2.

J. Martinez difenderà la porta nerazzurra, con Pavard, Bisseck e Bastoni a formare il terzetto difensivo. Il centrocampo vedrà Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Barella e Dimarco. In avanti, l'attacco sarà guidato da P. Esposito e Topalovic, pronti a mettere alla prova la difesa avversaria.

Dove seguire Karlsruhe-Inter: TV e streaming

L'attesa amichevole tra Karlsruher SC e Inter sarà ampiamente coperta a livello mediatico, offrendo diverse opzioni per seguirla in diretta. Gli abbonati potranno sintonizzarsi su DAZN e Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Calcio, per la trasmissione televisiva.

Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile su più piattaforme: DAZN, Sky Go, Now e Inter TV.

Quest'ultima offre un'opzione dedicata specificamente ai tifosi del club nerazzurro, garantendo una copertura completa dell'evento.

Per coloro che non possiedono un abbonamento alle piattaforme menzionate, è possibile optare per la modalità pay‑per‑view. L'incontro potrà essere acquistato singolarmente su OneFootball e anche tramite DAZN. Si consiglia di verificare direttamente sulle rispettive piattaforme i dettagli e i costi per l'acquisto dell'evento.