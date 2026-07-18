La Juventus di Luciano Spalletti ha inaugurato la stagione estiva con un pareggio a reti inviolate contro il Basilea. L'incontro, disputato sabato 18 luglio 2026 allo St. Jakob‑Park, ha visto il portiere Mattia Perin protagonista, neutralizzando un calcio di rigore. La nota più preoccupante è stato l'infortunio del neo‑acquisto Ekhator, uscito alla mezz’ora per un problema muscolare.

Perin decisivo tra i pali

La prestazione di Mattia Perin è stata l'aspetto più positivo per i bianconeri. Il portiere si è distinto respingendo un calcio di rigore e mantenendo la porta inviolata, garantendo lo 0-0 in una partita deludente per la squadra di Spalletti.

La sua parata ha evitato una sconfitta all'esordio stagionale.

Infortunio di Ekhator e finale in dieci

A complicare i piani della Juventus è stato l'infortunio di Jeff Ekhator. Il neo-acquisto è uscito al trentesimo minuto per un problema muscolare, sostituito da Openda. Nella ripresa, a sette minuti dal termine, Salvi ha commesso un fallo su Openda fuori dall'area, rimediando un'espulsione e lasciando i suoi in dieci. Nonostante l'inferiorità numerica, la Juventus non è riuscita a sbloccare il risultato.

Il calendario delle prossime amichevoli

Il prossimo appuntamento per la Juventus è fissato per sabato 25 luglio, contro lo Standard Liegi in amichevole. L’incontro si terrà a Liegi, presso lo Stade de Sclessin, con fischio d'inizio alle ore 20:00. Questo match si inserisce in un calendario estivo che vedrà i bianconeri impegnati in test contro Chelsea, Inter e Palermo, fondamentali per la preparazione alla nuova stagione.