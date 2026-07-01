Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni da commissario tecnico della nazionale olandese, una decisione maturata a seguito della dolorosa eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali. La sconfitta è arrivata contro il Marocco, al termine di una drammatica serie di calci di rigore. La partita, disputata nella città di Monterrey, si era conclusa con il punteggio di 1-1 dopo i tempi supplementari, grazie al gol iniziale di Cody Gakpo e al pareggio in extremis di Issa Diop nei minuti di recupero.

“Ieri sera ho preso la decisione di concludere il mio incarico di commissario tecnico della nazionale olandese”, ha dichiarato Koeman, 63 anni, attraverso un comunicato diffuso sul suo profilo Instagram.

Il tecnico ha espresso tutta la sua delusione: “Condividevamo tutti il sogno di fare la storia in questo Mondiale, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Nessuno è più deluso di me. Come allenatore, la responsabilità finale è mia e me ne assumo pienamente il peso”.

Motivazioni personali e priorità di vita

Nella sua dichiarazione, Koeman ha fatto riferimento anche a profonde motivazioni personali che hanno influenzato la sua scelta. Ha citato in particolare i problemi di salute della moglie Bartina, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno. “Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose ben più importanti del calcio. Il calcio è stato la mia vita, la mia passione più grande, ma la salute non ha prezzo.

Quando una persona che ami combatte una dura battaglia, la tua prospettiva sulla vita cambia radicalmente”, ha spiegato il tecnico, sottolineando il valore inestimabile della famiglia e del benessere.

Fermezza contro il razzismo e la discriminazione

In un contesto di grande emotività, la federazione calcistica olandese ha voluto esprimere una ferma condanna nei confronti degli insulti razzisti e discriminatori che sono stati rivolti online ad alcuni giocatori dopo l’eliminazione della squadra. “Il calcio ha la straordinaria capacità di unire le persone, senza distinzione di origine o di background. Abbiamo purtroppo assistito a reazioni online in cui i nostri giocatori sono stati oggetto di insulti razzisti e discriminatori in seguito all’eliminazione della squadra dal torneo.

Tracciamo una linea netta contro questo tipo di comportamento inaccettabile. Il razzismo e la discriminazione non hanno e non devono avere alcun posto nel calcio, né online né nella nostra società”, ha dichiarato la federazione, ribadendo l'impegno per un ambiente sportivo inclusivo e rispettoso.

Il percorso di Koeman e l'eliminazione dal Mondiale

La decisione di Ronald Koeman di rassegnare le dimissioni è giunta a meno di ventiquattro ore dalla sconfitta ai rigori contro il Marocco, un risultato che ha segnato l’eliminazione della sua squadra già al primo turno a eliminazione diretta del prestigioso torneo. Questa era la sua seconda esperienza alla guida della nazionale olandese, iniziata nel gennaio 2023.

Durante questo secondo mandato, Koeman aveva condotto la squadra fino alla semifinale degli Europei del 2024, dimostrando le sue capacità tecniche. La partita decisiva contro il Marocco si è risolta ai rigori, dove l’Olanda ha commesso tre errori dal dischetto, contro i due del Marocco, che ha così conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale.