Milano, 06 luglio 2026 – Ruben Amorim è giunto oggi a Milano, pronto a intraprendere la sua nuova avventura alla guida tecnica del Milan. Al suo arrivo nel capoluogo lombardo, il tecnico portoghese ha manifestato un profondo entusiasmo e una chiara determinazione, esprimendo le sue prime parole da rossonero: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida.” Queste dichiarazioni iniziali hanno subito delineato il tono della sua gestione, improntata a un forte senso di responsabilità e ambizione.

La visione di un progetto ambizioso e consapevole

Amorim ha approfondito le motivazioni della sua scelta, rivelando di aver inizialmente considerato un percorso professionale meno impegnativo dopo la sua precedente esperienza. Tuttavia, ha riconosciuto che l'opportunità di guidare il Milan rappresenta un traguardo di ben altra portata e significato: “Avevo promesso a me stesso, dopo l’ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande.” Questa riflessione sottolinea la consapevolezza del peso e del prestigio che comporta l'incarico. Il tecnico ha poi aggiunto, con una chiarezza disarmante, la sua inequivocabile visione strategica e la mentalità che intende infondere: “Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan, devi giocare per vincere.

Non puoi venire a Milano senza questa mentalità.” Parole che risuonano come un manifesto programmatico per la prossima stagione, indicando la rotta verso il successo.

Un approccio concreto e la mentalità vincente

Il nuovo allenatore ha espresso con forza il desiderio di immergersi immediatamente nel lavoro, collaborando strettamente con il suo staff e i giocatori. “Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo,” ha affermato. Questa dichiarazione evidenzia un approccio pragmatico e una dedizione totale al campo, elementi fondamentali per costruire una squadra competitiva. Le sue parole, cariche di aspettativa e impegno, delineano un profilo di leadership concreto e ambizioso, perfettamente in linea con le alte aspettative di un club dalla gloriosa tradizione come il Milan.

L'obiettivo primario è chiaro: tradurre la mentalità vincente in risultati tangibili sul terreno di gioco, onorando la storia e il blasone della società rossonera.

Contesto dell'arrivo e le prime tappe

La nomina ufficiale di Ruben Amorim come allenatore del Milan è avvenuta a metà giugno, a seguito dell'addio di Massimiliano Allegri. La società rossonera ha optato per un profilo giovane e dinamico, un tecnico desideroso di rilanciarsi dopo la sua precedente esperienza al Manchester United. Il suo arrivo a Milano, avvenuto il 6 luglio 2026, ha segnato l'inizio di un capitolo significativo per il club. Le prime ore nella città sono state caratterizzate da un programma fitto di impegni: dopo l'atterraggio a Linate Prime, il tecnico ha visitato Casa Milan, ha avviato la ricerca di una residenza con la moglie e ha pianificato il suo primo ingresso a Milanello per il giorno successivo. L'attesa è ora palpabile per vedere come il nuovo tecnico saprà plasmare la squadra e quali risultati potrà raggiungere in questa nuova avventura alla guida del Milan.