L'Udinese è la prima formazione di Serie A a dare il via alla preparazione per la stagione 2026/27. La squadra friulana, con Kosta Runjaic alla guida per il suo terzo anno, si è ritrovata al centro sportivo Dino Bruseschi per iniziare test e allenamenti. Il tecnico, con contratto in scadenza il 30 giugno 2027, si prepara a un'annata cruciale con i bianconeri, che presentano già diverse novità in rosa.

La prima fase della preparazione si svolgerà per due settimane a Udine, prima del trasferimento a Lienz, in Austria (22 luglio–4 agosto). Per il secondo anno consecutivo, il Dolomiten Stadion sarà il quartier generale nel Tirolo Orientale.

Previste amichevoli internazionali, il cui programma sarà comunicato prossimamente.

Novità in rosa e l'attesa per Zaniolo

Alla ripresa dei lavori sono presenti trentasei calciatori, tra cui nuovi innesti e diversi giovani. Alcuni elementi – Bravo, Buta, Lovric, Modesto, Okoye, Payero, Piotrowski e Zemura – raggiungeranno il gruppo la prossima settimana, dopo gli impegni con le nazionali. Karlström si aggregherà più avanti, reduce dai Mondiali con la Svezia.

Grande curiosità per il primo allenamento odierno (ore 18.30) e la possibile presenza di Nicolò Zaniolo. Il fantasista, acquistato dal Galatasaray (cinque milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita), è al centro di un braccio di ferro con la società sull'ingaggio, attirando l'interesse di diversi club di vertice.

In arrivo anche Unai Gomez dall'Athletic Bilbao: oggi sosterrà le visite mediche a Roma e da domani dovrebbe unirsi ai nuovi compagni.

Il panorama della Serie A: raduni e ritiri

Nel panorama della Serie A, l'Udinese è la prima squadra a radunarsi, anticipando Atalanta e Monza (stesso giorno). Molte altre formazioni inizieranno tra il 6 e il 15 luglio, con ritiri in montagna o tournée. Questo anticipo friulano permette un lavoro graduale, mentre i Mondiali sono in corso e molti giocatori rientrano. La scelta di Lienz per il ritiro, confermata, consolida il gruppo e testa i nuovi innesti in un contesto internazionale. L'attesa per amichevoli e la definizione della rosa accompagna queste prime settimane, in vista di un campionato competitivo e ricco di novità.