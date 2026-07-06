Oliver Glasner è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Nottingham Forest. L'annuncio giunge dopo la decisione del club inglese di separarsi da Nuno Espirito Santo. Glasner, tecnico austriaco con una solida esperienza internazionale, si appresta a guidare una delle formazioni più storiche del calcio inglese, per infondere nuova energia.

La nomina di Glasner segna un cambio importante per il Nottingham Forest, che negli ultimi mesi ha affrontato una significativa instabilità tecnica. Il club ha registrato ben cinque cambi di allenatore in meno di un anno, evidenziando una costante ricerca di equilibrio e risultati.

Glasner, apprezzato per il suo approccio tattico e la capacità di valorizzare i giovani, avrà il compito di ristabilire serenità e competitività.

Un nuovo inizio per il Nottingham Forest

Il Nottingham Forest ha scelto di affidarsi a Glasner al termine di una stagione caratterizzata da risultati altalenanti e una gestione tecnica turbolenta. L'arrivo del tecnico austriaco è stato accolto con interesse da tifosi e addetti ai lavori, che vedono in lui una figura capace di dare nuova identità alla squadra. Glasner subentra aNuno Espirito Santo, il cui percorso sulla panchina dei "Reds" si è concluso dopo pochi mesi.

Il club ha evidenziato la volontà di avviare un nuovo ciclo, puntando su un allenatore che ha dimostrato di saper operare in contesti competitivi e di gestire la pressione.

Glasner, dal canto suo, si è dichiarato "entusiasta di iniziare questa nuova avventura", ringraziando la società per la fiducia accordata.

La complessa situazione tecnica e le ambizioni del club

Negli ultimi dodici mesi, il Nottingham Forest ha vissuto una fase di grande instabilità, con ben cinque cambi di allenatore. Questo dato sottolinea le difficoltà incontrate dalla società nel trovare una guida stabile e duratura. Glasner arriva in un contesto complesso, ma con la chiara determinazione di riportare il club ai livelli che la sua illustre storia merita, per una rinascita sportiva.

La dirigenza del Forest ha scelto Glasner per la sua esperienza internazionale e per la capacità di costruire squadre solide e organizzate. L'obiettivo dichiarato è duplice: consolidare la presenza del club nella massima serie inglese e gettare le basi per un progetto a lungo termine, per riportare il club ai vertici del calcio.