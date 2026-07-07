Marta Kostyuk e Jasmine Paolini si affrontano nei quarti di finale di Wimbledon. La sfida è in programma mercoledì 8 luglio, con inizio alle ore 10:00, sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. In palio c'è un posto in semifinale in uno dei tornei del Grande Slam, un traguardo che rappresenterebbe un punto di svolta nella carriera di entrambe.

Kostyuk favorita per le quote

Le quote dei principali bookmaker vedono Marta Kostyuk nettamente favorita. 10Bet quota la sua vittoria a 1.38, mentre un successo di Jasmine Paolini è offerto a 2.90.

Su Betfair, i valori sono simili: Kostyuk a 1.40, Paolini a 2.88. Questo orientamento riflette la percezione che il gioco potente e aggressivo dell'ucraina sia più adatto alla superficie rapida di Wimbledon. Il suo tennis, caratterizzato da colpi piatti e accelerazioni, è storicamente efficace sull'erba. La quota di Paolini, seppur più alta, suggerisce che l'azzurra non è da sottovalutare, grazie alla sua tenacia e alla crescita dimostrata negli ultimi mesi.

Analisi delle performance negli ottavi

Marta Kostyuk ha superato Ashlyn Krueger in due set, 6-4 6-4. Nonostante una percentuale di prime di servizio del 52%, ha mostrato un'efficacia notevole, vincendo il 67% dei punti con la prima e il 64% con la seconda.

Il bilancio tra vincenti (22) ed errori non forzati (13) è ampiamente positivo, indicando controllo e aggressività. La sua performance a rete è stata eccellente, con l'81% dei punti vinti (13 su 16).

Jasmine Paolini ha avuto un ottavo di finale più combattuto, vincendo 6-4 4-6 6-3 contro Alexandra Eala in un match più lungo. L'azzurra ha mantenuto un'alta percentuale di prime di servizio (70%). Il suo bilancio tra vincenti (38) ed errori non forzati (42) evidenzia un approccio offensivo e un margine di rischio elevato. La sua forza mentale è emersa nel salvare 7 palle break su 10, dimostrando freddezza e resilienza.

Ranking e precedenti

Marta Kostyuk è numero 13 del mondo con 3156 punti, frutto di una stagione di alto livello.

Una semifinale a Wimbledon la proietterebbe verso la Top 10. Jasmine Paolini, attualmente numero 17 con 2423 punti, sta vivendo un trend di crescita impressionante. Battere Kostyuk in questo contesto sarebbe un'ulteriore, potente affermazione per l'azzurra.

Tatticamente, Paolini dovrà essere impeccabile nel disinnescare la potenza di Kostyuk, utilizzando variazioni e abilità difensiva per rompere il ritmo e creare occasioni di contrattacco. Kostyuk cercherà invece di imporre il suo gioco fin dal primo scambio, sfruttando velocità del servizio e pesantezza dei colpi da fondo per chiudere rapidamente i punti, possibilmente con discese a rete efficaci.