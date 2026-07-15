Il cemento di Atene si prepara a ospitare un confronto intrigante per gli ottavi di finale del torneo WTA. A scendere in campo saranno la ceca Barbora Krejcikova e la francese Carole Monnet, in un match che si disputerà giovedì 16 luglio. La sfida mette di fronte due atlete in momenti molto diversi della loro carriera: da un lato un'ex campionessa Slam che cerca di ritrovare la continuità ad alti livelli, dall'altro una giovane giocatrice in ascesa che vuole dimostrare il suo valore. L'obiettivo comune è uno solo: conquistare un posto nei quarti di finale della competizione greca.

Krejcikova favorita su Monnet: le quote

Le quote offerte dai principali bookmaker disegnano un quadro estremamente chiaro. Barbora Krejcikova è considerata la favorita schiacciante per la vittoria. Si nota una convergenza totale: 10Bet e Betfair quotano il successo della tennista ceca a 1.06, mentre WilliamHill si spinge addirittura a 1.05. Di contro, una vittoria di Carole Monnet è vista come un'impresa quasi impossibile, con quote che oscillano tra 8.00 (10Bet, Betfair) e 9.00 (WilliamHill). Questa disparità riflette la differenza di ranking e di esperienza tra le due giocatrici, nonché un divario tecnico significativo. Il pronostico pende in maniera netta dalla parte di Krejcikova, con un match potenzialmente rapido.

Analisi del match: Krejcikova vs Monnet

Le prestazioni nel turno precedente offrono spunti interessanti. Barbora Krejcikova ha superato Viktoriya Tomova con un netto 6-3, 6-3, dimostrando un controllo quasi totale del gioco. Tuttavia, i numeri rivelano luci e ombre. Ha messo a segno 3 ace, ma ha commesso 7 doppi falli. La sua forza è emersa con la prima di servizio, dove ha ottenuto il 70% dei punti (26 su 37), ma la seconda si è rivelata un tallone d'Achille, con appena il 25% di efficacia (5 punti vinti su 20). A compensare questa vulnerabilità è stata una prestazione dominante in risposta: la ceca ha vinto il 63% dei punti sulla prima dell'avversaria e il 68% sulla seconda, convertendo 7 delle 15 palle break create.

Questa aggressività le ha permesso di vincere il 78% dei game in risposta, un dato che testimonia la sua capacità di mettere costante pressione.

Carole Monnet, invece, arriva da una battaglia durissima vinta in rimonta contro Rebeka Masarova per 4-6, 6-2, 7-6. La sua partita è stata una maratona di resistenza e tenacia. Anche per lei il servizio è stato un fattore critico, con un solo ace a fronte di 8 doppi falli. La percentuale di prime in campo è stata buona (70%), con cui ha vinto il 67% dei punti, ma la seconda di servizio (37% di punti vinti) resta un punto debole. A differenza di Krejcikova, Monnet è stata meno incisiva in risposta, conquistando il 39% dei punti sulla prima avversaria e il 58% sulla seconda.

Ha dimostrato però grande freddezza nei momenti chiave, convertendo 6 palle break su 11 e salvandone 7 su 12. La vittoria in un match così combattuto, in cui ha anche salvato un match point, ne certifica la solidità mentale e la voglia di lottare su ogni palla.

Ranking e precedenti: il divario è netto

Il divario tra le due atlete è reso ancora più evidente dalla classifica WTA. Barbora Krejcikova occupa attualmente la posizione numero 32 del ranking mondiale, con 1430 punti. Sebbene il suo recente movimento sia in discesa, la sua caratura rimane quella di una top player. Carole Monnet, dall'altra parte, si trova alla posizione numero 205, con 368 punti. Il suo trend è in crescita, a testimonianza di un percorso di sviluppo positivo, ma la distanza che la separa dall'élite del tennis femminile è ancora enorme, con oltre 170 posizioni a dividerla dalla sua prossima avversaria.

Non risultano precedenti ufficiali a livello WTA tra le due, il che rende la sfida un inedito assoluto. Questo fattore potrebbe aggiungere un elemento di imprevedibilità, ma il peso dell'esperienza e della classifica rimane un macigno a favore della tennista ceca.

La partita si configura quindi come un classico testacoda. Krejcikova parte con tutti i favori del pronostico, forte di un tennis più completo e di un'abitudine a calcare palcoscenici importanti. Le sue incertezze sulla seconda di servizio potrebbero rappresentare l'unica, flebile speranza per Monnet, che dovrà giocare una partita perfetta in risposta per provare a scardinare le certezze della sua avversaria. Per la francese, reduce da una battaglia estenuante, la sfida sarà soprattutto recuperare le energie fisiche e mentali per affrontare un ostacolo di tale portata. La sua resilienza sarà messa a dura prova contro la pressione costante che Krejcikova è in grado di generare, specialmente in fase di risposta.