Alexander Bublik affronta Quentin Halys negli ottavi di finale dell'ATP di Gstaad. L'incontro è in programma giovedì 16 luglio, con inizio previsto per le 08:00, sui campi in terra battuta dello Swiss Open. La sfida mette in palio un posto nei quarti di finale di uno dei tornei storici del circuito europeo sulla terra rossa. Il kazako, testa di serie, si scontra con il francese, proveniente dalle qualificazioni, in un match che vedrà contrapposti due stili di gioco potenti. L'altitudine di Gstaad, che velocizza la palla, potrebbe favorire i grandi servitori, trasformando la terra battuta in un palcoscenico ideale per scambi rapidi.

Bublik favorito, ma Halys non è un avversario da sottovalutare

Le quote dei principali bookmaker indicano un netto favorito per questo ottavo di finale. La vittoria di Alexander Bublik è quotata a 1.35 su 10Bet, mentre un successo di Quentin Halys è offerto a 3.00. Simile la tendenza di Betfair, che vede il kazako a 1.36 e il francese a 3.20. Questa disparità riflette la differenza di classifica e di status nel circuito. Bublik, numero 11 del mondo, è considerato il giocatore con maggiori probabilità di avanzare. Tuttavia, le quote per Halys non vanno sottovalutate. Il francese ha dimostrato di trovarsi a suo agio sulle condizioni di Gstaad, avendo superato un turno, e il suo servizio potente può essere un'arma letale, specialmente in altura.

Il pronostico pende dalla parte di Bublik, ma chi cerca un rischio calcolato potrebbe trovare interessante la quota dell'underdog, considerando la transizione del kazako dall'erba alla terra.

Analisi tattica: servizio e adattamento alle superfici

Lo stato di forma dei due giocatori è influenzato dalle superfici su cui hanno disputato i loro ultimi incontri. Alexander Bublik arriva a Gstaad dopo Wimbledon, dove è stato eliminato agli ottavi da Taylor Fritz con un secco 0-3. I suoi numeri al servizio sull'erba londinese sono stati impressionanti: 13 ace e una percentuale di prime del 74%, con una velocità media di 199 km/h. Il suo punto debole è emerso sulla seconda di servizio, dove ha vinto solo il 32% dei punti.

Questo dato sarà cruciale sulla terra rossa, dove gli scambi si allungano e la sola potenza non basta. Con 25 vincenti a fronte di 19 errori non forzati, il suo gioco rimane aggressivo.

Quentin Halys ha già rotto il ghiaccio con la terra di Gstaad, superando Federico Cina in un match terminato 2-1. La sua performance è stata dominata dal servizio: ben 22 ace, un numero eccezionale per un match sulla terra. Ha commesso 8 doppi falli, segnale di una strategia di servizio senza compromessi. La statistica più rilevante è l'efficacia con cui ha difeso il proprio turno di battuta, vincendo l'84% dei punti con la prima e il 54% con la seconda, salvando 4 palle break su 5. Aver già giocato e vinto un match in tre set sul campo centrale gli conferisce un vantaggio in termini di adattamento alle condizioni di gioco specifiche del torneo svizzero.

Ranking e precedenti: un confronto inedito

Il divario nel ranking ATP è uno degli elementi che più saltano all'occhio. Alexander Bublik si presenta da numero 11 del mondo, con 2810 punti, una posizione stabile che riflette la sua costanza ad alti livelli. È un giocatore abituato a frequentare le fasi finali dei tornei più importanti. La sua classifica gli conferisce lo status di testa di serie. Quentin Halys, invece, occupa la posizione numero 90 con 706 punti, ma il suo ranking è in crescita. Questo significa che sta attraversando un buon momento di forma e sta accumulando punti importanti. Per lui, una partita contro un top player come Bublik rappresenta una grande opportunità per guadagnare ulteriore fiducia e punti pesanti senza avere nulla da perdere.

Non essendoci precedenti ufficiali tra i due, il confronto sarà inedito e si baserà interamente sulla capacità di adattare il proprio gioco a quello dell'avversario.

La sfida si preannuncia come un affascinante scontro di stili tra due formidabili battitori. La chiave del match risiederà nella capacità di Bublik di adattarsi rapidamente al cambio di superficie dopo la stagione sull'erba e di limitare i rischi del suo tennis estroso. Halys, dal canto suo, cercherà di sfruttare il vantaggio di aver già giocato a Gstaad per imporre il suo ritmo fin dai primi scambi, appoggiandosi al suo servizio devastante. Il risultato dipenderà da chi riuscirà a essere più efficace nei propri turni di battuta e a capitalizzare le poche occasioni in risposta che la partita offrirà.