Il circuito del tennis femminile fa tappa in Grecia per il WTA di Atene, e i sedicesimi di finale propongono una sfida dall'esito apparentemente scontato tra la ceca Barbora Krejcikova e la bulgara Viktoriya Tomova. L'incontro, valido per l'accesso al tabellone degli ottavi di finale, si disputerà sul cemento della capitale greca martedì 14 luglio, con orario di inizio fissato per le 09:00. Per Krejcikova rappresenta un'occasione importante per ritrovare ritmo e fiducia su una superficie a lei congeniale, mentre per Tomova è una vetrina di prestigio per misurarsi contro un'avversaria di caratura superiore e provare a sovvertire un pronostico che la vede ampiamente sfavorita.

La posta in palio è dunque un pass per il turno successivo e punti preziosi per consolidare la propria classifica mondiale.

Krejcikova favorita a 1.08

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker internazionali, il verdetto è unanime: Barbora Krejcikova è la nettissima favorita per la vittoria. Piattaforme come 10Bet e WilliamHill quotano un successo della tennista ceca a 1.08. Betfair si allinea su questa valutazione, offrendo la vittoria di Krejcikova a 1.07. Di contro, l'impresa di Viktoriya Tomova è considerata altamente improbabile, con una quota che si attesta stabilmente a 7.00 su tutti e tre i portali. Questa disparità riflette la differenza di ranking e di palmarès tra le due atlete, nonché le recenti performance.

Il pronostico pende interamente dalla parte della giocatrice ceca. Ci si attende una vittoria rapida, probabilmente in due set, a meno di un calo di concentrazione da parte sua o di una prestazione eccezionale e senza errori da parte della sua avversaria bulgara.

Krejcikova, 4 ace e 32 errori a Wimbledon

Lo stato di forma delle due giocatrici può essere analizzato attraverso le loro ultime uscite, entrambe sull'erba di Wimbledon. Barbora Krejcikova è reduce da una sconfitta lottata negli ottavi di finale contro Karolina Muchova, un match terminato in tre set (7-5, 5-7, 6-3). Le sue statistiche rivelano una performance solida al servizio: 4 ace e solo 2 doppi falli. La percentuale di prime palle in campo si è attestata al 58%, con un ottimo 70% di punti vinti quando la prima era in gioco.

La velocità media della sua prima di servizio (166 km/h) testimonia la sua capacità di generare potenza. Il tallone d'Achille in quella partita sono stati i 32 errori non forzati, un numero eccessivo che le è costato caro nei momenti decisivi. Sarà fondamentale per lei ritrovare la disciplina tattica per non concedere punti facili a Tomova.

Tomova, 2 ace e 25 errori in due set

Diverso il percorso di Viktoriya Tomova, eliminata nelle qualificazioni di Wimbledon da Hayu Kinoshita in due set (7-5, 6-3). I suoi dati statistici mostrano maggiori difficoltà. Con 2 soli ace a fronte di 4 doppi falli, il suo servizio è apparso meno incisivo. La percentuale di punti vinti sulla prima palla è stata solo del 47%, un dato decisamente basso che la espone agli attacchi delle avversarie in risposta.

Anche la velocità media (147 km/h sulla prima) è sensibilmente inferiore a quella di Krejcikova. I 25 errori non forzati commessi in appena due set indicano una minore tenuta negli scambi prolungati. Il confronto evidenzia un divario tecnico e di potenza che favorisce ampiamente la giocatrice ceca.

Ranking: 38 contro 174

Il divario tra le due atlete è reso ancora più evidente dalla classifica mondiale WTA. Barbora Krejcikova occupa attualmente la posizione numero 38 del ranking, con un bottino di 1320 punti e un trend di crescita. La sua carriera l'ha vista raggiungere vette ben più alte e la sua attuale posizione testimonia la volontà di risalire verso l'élite del tennis femminile. Dall'altra parte, Viktoriya Tomova si trova al 174° posto con 435 punti e una classifica rimasta stabile.

La differenza di oltre 130 posizioni è un indicatore chiaro della diversa caratura e continuità di rendimento nel circuito maggiore. Per quanto riguarda i precedenti, non si registrano scontri diretti significativi nel circuito WTA tra le due giocatrici. Questo incontro ad Atene sarà dunque un capitolo inedito, un confronto che, pur con una chiara favorita, introduce l'incognita del primo incontro ufficiale.

La chiave tattica del match risiederà nella capacità di Krejcikova di imporre fin da subito il proprio ritmo e la pesantezza dei suoi colpi da fondocampo. Se la ceca riuscirà a servire con alte percentuali e a limitare il numero di errori gratuiti che l'hanno penalizzata a Wimbledon, per Tomova ci saranno pochissime opportunità di entrare in partita.

La bulgara dovrà sperare in una giornata negativa della sua avversaria, cercando di essere aggressiva in risposta, specialmente sulla seconda di servizio, e di allungare gli scambi per testare la resistenza fisica e mentale di Krejcikova. Per la numero 38 del mondo, questo match è un test di autorevolezza da superare senza patemi, mentre per la numero 174 è l'occasione di giocare a braccio sciolto e sognare un'impresa che avrebbe del clamoroso.