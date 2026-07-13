I Boston Red Sox e i Detroit Tigers, entrambi in corsa per un posto nella Wild Card dell'American League, potrebbero diventare protagonisti di uno scambio significativo prima della chiusura delle trattative. Questa operazione di mercato ha il potenziale per ridefinire gli equilibri nella lotta per la postseason. I Red Sox, reduci da un periodo di grande forma con nove vittorie in dieci partite, si trovano a mezzo gioco da Seattle per l'ultimo slot Wild Card. I Tigers, nonostante alcune recenti battute d'arresto, sono a 3.5 partite dalla stessa posizione, rendendo entrambi i club potenziali acquirenti o venditori al Trade Deadline.

Al centro delle discussioni c'è Casey Mize, lanciatore partente dei Tigers, che potrebbe rinforzare immediatamente la rotazione di Boston. Mize, 29 anni, vanta numeri impressionanti con una media ERA di 2.79 e un WHIP di 0.99 in quattordici partenze e 77.1 inning. Nel suo ultimo anno di contratto, il destro ha mostrato un netto miglioramento rispetto alla stagione precedente, quando fu nominato per la prima volta All-Star. I Red Sox, alle prese con infortuni chiave nel loro staff di lanciatori (tra cui Garrett Crochet, Ranger Suárez, Connelly Early e Johan Oviedo), potrebbero cedere due promettenti prospetti delle minor league per assicurarsi un braccio collaudato come Mize per la parte finale della stagione.

Le strategie delle franchigie

Per i Red Sox, l'acquisizione di un All-Star come Mize rappresenterebbe un investimento strategico per una possibile corsa alle World Series. Nonostante le assenze, la squadra ha dimostrato di avere un roster talentuoso e una profonda riserva di giovani lanciatori. Questa profondità consente a Boston di sacrificare alcuni prospetti per un giocatore già pronto a performare ai massimi livelli. Mize, con la sua eccezionale padronanza del gioco e un efficace repertorio di tre lanci, inclusa una fastball a quattro cuciture che genera un notevole movimento, si integrerebbe perfettamente in una rotazione che include già Sonny Gray e Ranger Suárez.

I Tigers, d'altra parte, potrebbero cedere Mize per acquisire due giovani lanciatori di talento: Tyler Uberstine, un rilievo sidearm di 27 anni, e Marcus Phillips, un prospetto di 21 anni.

Uberstine, classificato come il 13° prospetto dei Red Sox secondo MLB Pipeline, potrebbe offrire un contributo immediato al bullpen dei Tigers, un'area che necessita di rinforzi. Phillips, l'8° prospetto di Boston, è considerato un investimento a lungo termine, con una fastball da 60 gradi che può toccare le tre cifre e un promettente cambio. Questa mossa permetterebbe a Detroit di capitalizzare sul valore di un giocatore in scadenza di contratto, affrontando al contempo le esigenze del bullpen e costruendo per il futuro.

Contesto e prospettive di mercato

Il panorama dell'American League vede attualmente poche squadre con un record superiore al .500, rendendo i Red Sox una delle formazioni più in forma.

La situazione dei Tigers è più complessa: con un record di 35-48 e sei partite di distanza dall'ultimo posto Wild Card, la dirigenza potrebbe essere tentata di diventare venditrice. Oltre a Mize, i Tigers dispongono di altri giocatori che potrebbero generare interesse sul mercato, come il due volte vincitore del Cy Young Tarik Skubal, il rilievo Kyle Finnegan e il seconda base Gleyber Torres. La decisione di vendere o meno dipenderà dalle probabilità di playoff e dalla strategia a lungo termine della franchigia. Alcuni dirigenti ritengono che i Tigers dovrebbero cedere i loro asset in scadenza, specialmente Skubal, per evitare di compromettere il futuro della squadra.

Tuttavia, esiste un precedente: nel 2024, i Tigers, con un record di 55-63 ad agosto, effettuarono una rimonta spettacolare, chiudendo la stagione con 86-76 e conquistando un posto nei playoff.

Questa storia recente potrebbe spingere la dirigenza a dare alla squadra più tempo per dimostrare il proprio potenziale. Se i Tigers dovessero optare per la vendita, un accordo con i Red Sox per Mize rappresenterebbe un esempio di come due squadre in competizione possano collaborare per obiettivi diversi, con Boston che punta al presente e Detroit che massimizza il valore dei propri asset per il futuro.