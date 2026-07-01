Il ritorno di Nick Kyrgios sui campi di Wimbledon, dove nel 2022 aveva raggiunto la finale in singolare, è stato segnato da un nuovo episodio di polemica. L'australiano, impegnato nel torneo di doppio al fianco di Alexander Bublik, ha perso il controllo durante il match di primo turno, rivolgendo parole dure al giudice di sedia Manuel Absolu.

L'incidente si è verificato all'inizio del secondo set, subito dopo che Kyrgios aveva perso il servizio. Visibilmente frustrato, il tennista si è sfogato contro l'arbitro, dichiarando con veemenza: "Honestly, at this point you can fine me, I honestly don’t even care." E ha rincarato la dose: "Honestly you can fine me.

I don’t give a sh*t. All these rules are so dumb anyway." Queste affermazioni, pronunciate davanti al pubblico londinese, hanno evidenziato ancora una volta il carattere impulsivo e controverso del giocatore.

Il ritorno a Wimbledon e la sconfitta nel doppio

Per Kyrgios, questa era la prima apparizione all'All England Club dopo la finale persa contro Novak Djokovic nel 2022. Un ritorno atteso, dopo un lungo periodo costellato da infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi, in particolare al ginocchio e al polso. Non avendo ricevuto una wild card per il tabellone di singolare, l'australiano ha scelto di competere nel doppio. In coppia con Bublik, la sua avventura si è conclusa prematuramente con una sconfitta per 6-3, 6-4 contro le teste di serie numero sei, Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

L'episodio con il giudice di sedia, il francese Manuel Absolu, è avvenuto in un momento cruciale del match, poco dopo la rottura del servizio che ha ulteriormente alimentato la tensione in campo.

Precedenti e contesto della carriera di Kyrgios

Con una classifica mondiale attuale intorno alla posizione 899, Kyrgios non è nuovo a comportamenti sopra le righe e a scontri verbali con gli ufficiali di gara. Già nel 2022, durante lo stesso torneo di Wimbledon, era stato sanzionato con tre multe per un totale di 14.500 sterline: due per linguaggio scurrile e una per aver sputato in direzione di uno spettatore. Nonostante le recenti difficoltà fisiche, a giugno aveva ritrovato la vittoria a livello ATP Tour allo Stuttgart Open, il suo primo successo da marzo 2025.

Il match di doppio a Wimbledon rappresentava un'opportunità di rilancio per il tennista australiano. Tuttavia, la sconfitta e il nuovo alterco con l'arbitro hanno riacceso i riflettori sul suo lato più problematico, oscurando in parte il potenziale di un talento indiscusso ma spesso controverso.