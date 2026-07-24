La Fede Academy, il progetto ideato da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, conferma anche per il 2026 la scelta di Livigno e del Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 come sede dei propri appuntamenti formativi. Questo rinnovo consolida il legame storico tra la campionessa e Livigno, una tradizione nata negli anni in cui Pellegrini preparava qui le sue sfide olimpiche, mondiali ed europee. L’iniziativa è sostenuta dai main sponsor Livigno e Aquagranda, con Nike Swim come sponsor tecnico e Caffè Vergnano 1882 a supporto delle borse di studio.

Le strutture all'avanguardia di AQ1816, che comprendono una piscina olimpica, una vasca da 25 metri, una palestra e spazi dedicati alla preparazione atletica, offrono un contesto ideale per la crescita tecnica, personale e culturale dei partecipanti.

L’obiettivo è quello di garantire un ambiente di alta performance e accoglienza, rivolto sia a nuotatori esperti sia a chi si avvicina per la prima volta al nuoto agonistico.

Il calendario dei corsi 2026

Il programma della Fede Academy per il 2026 si articola in diverse sessioni, pensate per coprire le esigenze di giovani atleti e appassionati di tutte le età. Il Corso Junior Plus, dedicato ai ragazzi tra i dodici e i diciotto anni, si svolgerà dal 23 al 28 agosto. Seguiranno due sessioni Kids, dal 28 agosto al primo settembre e dal 2 al 6 settembre, mentre il Corso Junior è previsto dal 6 al 10 settembre. La stagione si concluderà con il tradizionale appuntamento Open, in programma dal 28 ottobre al primo novembre.

Federica Pellegrini ha commentato l'attrattiva duratura della località: “Ogni anno tornare a Livigno significa ritrovare un ambiente che sentiamo sempre più nostro. Qui troviamo strutture d’eccellenza, professionalità e un ambiente che mette davvero gli atleti nelle condizioni migliori per lavorare, imparare e crescere. Ci conferma di aver scelto il posto giusto.” Matteo Giunta ha aggiunto: “Allenare significa aiutare ogni atleta a trovare il proprio equilibrio tra disciplina, consapevolezza e piacere di stare in acqua. Livigno rappresenta un valore aggiunto sempre più importante per il nostro progetto. AQ1816 è un Centro di Preparazione Olimpica straordinario, ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è l’ecosistema che lo circonda; ogni dettaglio contribuisce a creare le condizioni ideali perché i ragazzi possano concentrarsi sul processo di crescita e perché ogni atleta possa esprimere al meglio il proprio potenziale.”

Livigno e la crescita sportiva internazionale

La presenza della Fede Academy è un tassello cruciale nella strategia che vede Livigno affermarsi come punto di riferimento internazionale per la preparazione sportiva.

Il progetto favorisce la crescita, il confronto e la trasmissione di competenze tra campioni, giovani talenti e appassionati, rafforzando l’identità della località come destinazione privilegiata per chi ricerca un’esperienza sportiva autentica e di alto livello. Questa collaborazione tra la Fede Academy e AQ1816 è una partnership consolidata, che funge da esempio virtuoso di come la sinergia tra atleti di alto livello, tecnici e strutture d’eccellenza possa creare nuove opportunità per lo sviluppo del movimento natatorio italiano e internazionale.