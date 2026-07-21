I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l'ingaggio di Matisse Thybulle con un contratto annuale, segnando una svolta dopo la potenziale fine dell'era LeBron James. La dirigenza gialloviola ha scelto di non attendere la decisione del campione. Thybulle, due volte membro del miglior quintetto difensivo NBA, è un innesto mirato per potenziare la difesa. Proveniente dai Portland Trail Blazers, ha chiuso la scorsa stagione con 5,8 punti, il 43,3% dal campo e il 39,8% da tre punti in 30 presenze. Il suo arrivo risponde all'esigenza dei Lakers di affiancare a Luka Dončić e Austin Reaves un'ala che garantisca intensità e versatilità difensiva.

Il rinnovamento del roster

La scelta di puntare su Thybulle si inserisce in una strategia di rinnovamento. Oltre all'ex Blazers, la dirigenza ha aggiunto giocatori come Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton e Cameron Carr (primo giro draft). Questi elementi si integrano con il nuovo assetto voluto attorno a Dončić e Reaves, quest'ultimo fresco di rinnovo.

Nonostante Thybulle non abbia l'impatto offensivo di James, il suo contributo difensivo è tra i migliori della lega. Nella scorsa stagione si è posizionato nel 99° percentile per Defensive Estimated Plus-Minus, confermando la sua reputazione di specialista difensivo. Il nuovo capo allenatore JJ Redick valorizzerà le qualità di Thybulle.

Contratto e prospettive

Il contratto di Thybulle è di un anno per 3,3 milioni di dollari. Consente ai Lakers di mantenere flessibilità salariale e valutare l'impatto del giocatore. Con l'arrivo di Thybulle, il roster sale a sedici elementi, rendendo necessaria una cessione o una rescissione per rientrare nel limite massimo di quindici giocatori NBA. L'ingaggio di Thybulle sembra indicare la fine dell'interesse per profili difensivi come Peyton Watson e Jonathan Kuminga, o offre ai Lakers maggiore margine di manovra. La società ha scelto di non attendere le decisioni di LeBron James, costruendo una squadra competitiva attorno ai nuovi leader tecnici e giocatori funzionali al proprio progetto.