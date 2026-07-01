I Los Angeles Lakers si preparano a una nuova era. Dopo la comunicazione ufficiale di LeBron James, che non vestirà più la maglia gialloviola nella prossima stagione, la franchigia californiana punta con decisione su Luka Dončić e Austin Reaves come pilastri del futuro. Con circa 52 milioni di dollari di spazio salariale a disposizione, la dirigenza sta valutando diverse strategie per rafforzare il roster e garantire competitività immediata.

Tra le priorità individuate, emerge la volontà di affiancare a Dončić giocatori funzionali sia in attacco che in difesa.

Una delle prime mosse considerate è la possibile acquisizione di Daniel Gafford, già compagno di Dončić ai Dallas Mavericks. Gafford, sotto contratto triennale da 54 milioni di dollari, rappresenta un'opzione solida per protezione del ferro, rimbalzi e presenza offensiva efficiente. Un altro nome sul taccuino dei Lakers è Dean Wade, ala di 2,06 metri capace di difendere su più ruoli, contribuire a rimbalzo e colpire dall'angolo; il suo arrivo potrebbe essere favorito da un contratto con eccezione media.

La ricerca del centro ideale

La ricerca di un centro di alto livello è centrale nei piani dei Lakers. Luka Dončić desidera un "centro di livello A". Tra i profili seguiti c'è Jalen Duren, giovane All-Star e membro del terzo quintetto All-NBA, attualmente restricted free agent.

Tuttavia, la trattativa appare complessa: i Detroit Pistons, proprietari dei diritti, possono pareggiare qualsiasi offerta e non sembrano intenzionati a cedere il giocatore. Un'altra pista porta a Walker Kessler degli Utah Jazz, uno dei migliori protettori del ferro della lega, reduce però da un infortunio alla spalla. Anche in questo caso, la situazione contrattuale rende difficile un trasferimento immediato.

Oltre a Duren e Kessler, i Lakers monitorano Mitchell Robinson, fresco campione NBA con i New York Knicks, e Sandro Mamukelashvili, lungo capace di aprire il campo e creare gioco. La dirigenza valuta anche il ritorno di Jaxson Hayes e considera Dean Wade per la sua versatilità difensiva.

L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra esperienza, potenziale e sostenibilità salariale.

Scommesse e alternative sul mercato

Tra le possibili scommesse figura Peyton Watson, ala di 23 anni reduce da una stagione in crescita con 14,6 punti e 4,6 rimbalzi di media. Il suo status di restricted free agent e il potenziale bidirezionale lo rendono un'opzione interessante, sebbene comporti rischi legati all'investimento su un giocatore ancora in fase di affermazione. I Lakers stanno inoltre valutando altri profili come Cam Johnson, Tari Eason, Quentin Grimes e Ziaire Williams, oltre a possibili ritorni di Rui Hachimura e Luke Kennard.

La strategia della franchigia sembra orientata a sfruttare al massimo la flessibilità finanziaria attuale, consapevole che occasioni simili potrebbero non ripresentarsi a breve.

In un mercato dove le stelle preferiscono spesso il rinnovo contrattuale o il trasferimento via trade, i Lakers dovranno muoversi con decisione per costruire attorno a Dončić e Reaves una squadra competitiva già dalla prossima stagione.